50% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع اقتراب مباراة الهند وباكستان في دبي

خلال البطولات السابقة، كانت أسعار باقات السفر بين الهند ودبي حوالي 2500 دولار (9175 درهمًا إماراتيًا)، بما في ذلك الإقامة في فندق 4 نجوم. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة اتجاهات مماثلة، مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تقدم عروضًا حصرية في يوم المباراة، وقوائم طعام ذات طابع خاص، وترفيه.