50% ارتفاع أسعار تذاكر الطيران مع اقتراب مباراة الهند وباكستان في دبي
تستعد صناعة السفر في دبي لزيادة مفاجئة في حجوزات الرحلات الجوية والفنادق مع اقتراب موعد بطولة كأس أبطال الكريكيت الدولية لعام 2025 بين الهند وباكستان المقررة في 23 فبراير.
مع بقاء بضعة أسابيع فقط على انطلاق البطولة، أفادت شركات السفر بارتفاع مطرد في الطلب، لكنها تتوقع إقبالاً محموماً على الحجز في المرحلة النهائية - وهو النمط الذي لوحظ في مباريات الكريكيت البارزة السابقة.
ويتوقع خبراء الصناعة أنه مع قيام المشجعين من الهند وباكستان وغيرهما من الدول المحبة للكريكيت باستكمال خطط السفر في الأسابيع المقبلة، فسوف يتبع ذلك ارتفاع حاد في الحجوزات وارتفاع أسعار تذاكر الطيران بنسبة تتراوح بين 20 و50 في المائة، مع احتمال مضاعفة أسعار اللحظة الأخيرة.
وقال ريكانت بيتي، المؤسس المشارك لشركة EaseMyTrip، لصحيفة خليج تايمز : "لقد لاحظنا اتجاهًا واضحًا - حيث ارتفع الطلب على الرحلات الجوية والفنادق بشكل كبير في الأيام التي سبقت مباراة الهند وباكستان. وخلال بطولة كأس العالم للكريكيت للرجال، شهدت مدينة أحمد آباد المضيفة زيادة بنسبة 1550 في المائة في عمليات البحث عن أماكن الإقامة. ونتوقع ارتفاعًا مماثلًا في اللحظة الأخيرة في دبي".
وأكد راهيش بابو، مدير العمليات في شركة Musafir.com، هذا الرأي قائلاً: "بينما تتزايد الحجوزات تدريجيًا، فإن الارتفاع الحقيقي يحدث في الأسبوعين الأخيرين قبل المباراة. وقد يجد المسافرون الذين ينتظرون الصفقات توافرًا محدودًا والأسعار مرتفعة".
أسواق محبي لعبة الكريكيت
وتشمل المدن الرئيسية التي تنطلق منها الرحلات مومباي ودلهي وبنغالورو وبوني وحيدر أباد في الهند، إلى جانب كراتشي ولاهور وإسلام أباد في باكستان. كما تساهم الأسواق التي تعشق لعبة الكريكيت مثل المملكة المتحدة وأستراليا والمملكة العربية السعودية في زيادة الطلب.
ويشعر قطاع الضيافة في دبي بالفعل بالاندفاع نحو المزيد من التوسع. وتفيد التقارير الصادرة عن الفنادق القريبة من ديرة ووسط المدينة ودبي مارينا بأن معدلات الإشغال مرتفعة، ومن المتوقع أن يبلغ الطلب ذروته مع اقتراب موعد المباراة.
وتشهد الفنادق الاقتصادية إقبالاً متزايداً على الحجز، في حين تشهد العقارات الفاخرة في نخلة جميرا وشارع الشيخ زايد زيادة في الحجوزات. وأضاف بيتي: "خلال المباريات السابقة بين الهند وباكستان، ارتفعت أسعار الفنادق بنسبة تتراوح بين 25 و50 في المائة، وفي بعض الحالات، عشرة أضعاف".
وتشهد الإيجارات قصيرة الأجل وقوائم Airbnb أيضًا طلبًا متزايدًا حيث يبحث المسافرون عن بدائل.
وكالات السفر تستعد للطلب
مع توقع زيادة كبيرة في أعداد المسافرين، قد تقوم شركات الطيران بتقديم رحلات إضافية أو نشر طائرات أكبر حجمًا. كما تقوم وكالات السفر أيضًا بطرح باقات، تجمع بين الرحلات الجوية والفنادق وتذاكر المباريات.
خلال البطولات السابقة، كانت أسعار باقات السفر بين الهند ودبي حوالي 2500 دولار (9175 درهمًا إماراتيًا)، بما في ذلك الإقامة في فندق 4 نجوم. ومن المتوقع أن تشهد هذه المباراة اتجاهات مماثلة، مع تجارب الضيافة الفاخرة التي تقدم عروضًا حصرية في يوم المباراة، وقوائم طعام ذات طابع خاص، وترفيه.
مع ارتفاع الأسعار يوميًا وامتلاء الفنادق بسرعة، تحث شركات السفر المشجعين على الحجز في أقرب وقت ممكن. وحذر راهيش بابو بشدة من أن "الانتظار حتى اللحظة الأخيرة يعني أسعارًا أعلى بكثير وخيارات أقل".
وأضاف أنه "مع تزايد الإثارة، ستكون الأسابيع القليلة المقبلة حاسمة للمسافرين الذين يتطلعون إلى تأمين أفضل الصفقات قبل الاندفاع الحتمي في اللحظة الأخيرة".