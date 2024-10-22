5 طائرات شحن بوينج 777 تعزز اسطول "طيران الإمارات"

وفي هذا السياق، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "جاء استثمارنا في طائرات شحن جديدة استجابة للنمو المُتزايد في قطاع الشحن الجوي، ورغبة من "طيران الإمارات" في تزويد عملائها حول العالم بخدمات مرنة وموثوقة تُلبي احتياجاتهم المتنوعة. لقد شهدنا زيادة كبيرة في الطلب على خدمات الشحن الجوي التي نقدمها، وهذا يُؤكد مكانة دبي المتزايدة كمركز لوجستي عالمي رائد، كما يُبرز نجاح "الإمارات للشحن الجوي" في تقديم حلول مُبتكرة تُلبي متطلبات شركات الشحن في مختلف القطاعات الصناعية".