4.4% نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط

وقال "ويلي والش"، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: " لقد انتهى موسم السفر الصيفي لهذا العام بأداء مبهر، حيث شهدنا ارتفاعاً قياسياً في الطلب على السفر الجوي. وهذا ليس خبراً ساراً للمسافرين فحسب، بل أيضاً للاقتصاد العالمي، حيث أن كل رحلة تُسهم في خلق المزيد من فرص العمل و تعزيز التجارة الدولية. لكن قصة نجاح قطاع الطيران تواجه بعض التحديات، أبرزها أزمة الطاقة الاستيعابية في بعض المناطق والتي تهدد بتقليص هذه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. وسيكون أمام الحكومات خيار صعب: إما التخلف عن مواكبة الدول الأكثر ديناميكية التي تدرك أهمية الاتصال العالمي، أو التوصل إلى إجماع من أجل تحقيق نمو مستدام في قطاع الطيران. وتواصل شركات الطيران استثماراتها الكبيرة لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050. ويجب أن يصاحب ذلك رؤية سياسية طموحة تدعمها إجراءات فعالة لضمان تطوير إدارة فعالة للمطارات وتوفير حركة جوية فعّالة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين والشركات للسفر".