4.4% نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط
أشارت بيانات حديثة صادرة يوم أمس الخميس إلى استمرار نمو قطاع الطيران في الشرق الأوسط، حيث شهدت شركات الطيران زيادة في الطلب بنسبة 4.4% خلال شهر سبتمبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) بأن سعة شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط شهدت زيادة بنسبة 4.6% على أساس سنوي، في حين بلغ مُعدل إشغال المقاعد 81.4%. ويُمثل هذا انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي 2023.
وشهدت أسواق الركاب الدولية نمواً في جميع المناطق خلال شهر سبتمبر 2024 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2023. أما بالنسبة لمعدل إشغال المقاعد، فقد تفاوت الأداء بين المناطق، حيث سجلت أوروبا أعلى معدلات إشغال للمقاعد. كما تحسن المعدل في شركات الطيران في آسيا وأفريقيا. وفي المقابل، تراجع في الأمريكتين والشرق الأوسط.
كما سجلت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة في الطلب بنسبة 18.5% على أساس سنوي. وزادت السعة بنسبة 17.7% على أساس سنوي وبلغ معدل إشغال المقاعد 82.6% (+0.5 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
فيما واصلت شركات الطيران الأوروبية تحقيق أداء قوي، حيث سجلت زيادة في الطلب بنسبة 7.6% على أساس سنوي. وزادت السعة بنسبة 7.4% على أساس سنوي، وبلغ معدل إشغال المقاعد 85.9% (+0.2 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
وسجلت شركات الطيران في أمريكا الشمالية زيادة طفيفة في الطلب بنسبة 0.5% على أساس سنوي. وزادت السعة بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وبلغ معدل إشغال المقاعد 84.4% (-1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
أما بالنسبة لشركات الطيران في أمريكا اللاتينية، فقد سجلت زيادة في الطلب بنسبة 12.4% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 13.9% على أساس سنوي. وبلغ معدل إشغال المقاعد 84.3% (-1.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
وشهدت شركات الطيران الأفريقية زيادة في الطلب بنسبة 11.9% على أساس سنوي. وارتفعت السعة بنسبة 6.6% على أساس سنوي. وارتفع معدل إشغال المقاعد ليصل إلى 76.0% (+3.6 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
وارتفع إجمالي الطلب، المقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر، بنسبة 7.1% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لشهر سبتمبر. وارتفع إجمالي السعة، المقاس بعدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر، بنسبة 5.8% على أساس سنوي. وبلغ معدل إشغال المقاعد في سبتمبر 83.6% (+1.0 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
بالإضافة إلى ذلك، ارتفع الطلب الدولي بنسبة 9.2% مقارنة بشهر سبتمبر 2023. وارتفعت السعة بنسبة 9.1% على أساس سنوي، في حين ارتفع معدل إشغال المقاعد إلى 83.8% (+0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
أما الطلب المحلي، فقد ارتفع بنسبة 3.7% مقارنة بشهر سبتمبر 2023. وارتفعت السعة بنسبة 0.7% على أساس سنوي وبلغ معدل إشغال المقاعد 83.3% (+2.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر سبتمبر 2023).
وقال "ويلي والش"، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي: " لقد انتهى موسم السفر الصيفي لهذا العام بأداء مبهر، حيث شهدنا ارتفاعاً قياسياً في الطلب على السفر الجوي. وهذا ليس خبراً ساراً للمسافرين فحسب، بل أيضاً للاقتصاد العالمي، حيث أن كل رحلة تُسهم في خلق المزيد من فرص العمل و تعزيز التجارة الدولية. لكن قصة نجاح قطاع الطيران تواجه بعض التحديات، أبرزها أزمة الطاقة الاستيعابية في بعض المناطق والتي تهدد بتقليص هذه الفوائد الاقتصادية والاجتماعية. وسيكون أمام الحكومات خيار صعب: إما التخلف عن مواكبة الدول الأكثر ديناميكية التي تدرك أهمية الاتصال العالمي، أو التوصل إلى إجماع من أجل تحقيق نمو مستدام في قطاع الطيران. وتواصل شركات الطيران استثماراتها الكبيرة لتحقيق هدف خفض انبعاثات الكربون إلى الصفر بحلول عام 2050. ويجب أن يصاحب ذلك رؤية سياسية طموحة تدعمها إجراءات فعالة لضمان تطوير إدارة فعالة للمطارات وتوفير حركة جوية فعّالة وكافية لتلبية احتياجات المواطنين والشركات للسفر".