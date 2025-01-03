4.3 مليون مسافر في 15 يوماً يستعد مطار دبي لاستقبالهم خلال يناير

من المتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي بداية مزدحمة، حيث من المقرر أن يستقبل المطار 4.3 مليون مسافر في أول 15 يوماً من عام 2025، ما يمهد الطريق لشهر يناير الأكثر ازدحاماً على الإطلاق - وهو أعلى من مستويات ما قبل الوباء في 2018-2019.