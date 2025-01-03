4.3 مليون مسافر في 15 يوماً يستعد مطار دبي لاستقبالهم خلال يناير
من المتوقع أن يشهد مطار دبي الدولي بداية مزدحمة، حيث من المقرر أن يستقبل المطار 4.3 مليون مسافر في أول 15 يوماً من عام 2025، ما يمهد الطريق لشهر يناير الأكثر ازدحاماً على الإطلاق - وهو أعلى من مستويات ما قبل الوباء في 2018-2019.
وصرحت إدارة مطارات دبي أنه من المتوقع أن يصل إجمالي حركة المرور اليومية إلى ذروتها اليوم، مع توقع استقبال أكثر من 311 ألف مسافر.
وقالت مطارات دبي في بيان اليوم الجمعة: "يعكس هذا الأداء الاستثنائي ارتفاعاً كبيراً في أعداد الزوار الدوليين الذين يغادرون بعد موسم الأعياد، إلى جانب المقيمين العائدين من العطلات".
وأضاف المطار: "بمتوسط 287 ألف مسافر يمرون يومياً خلال هذه الفترة - وهو ما يزيد بنسبة 8% عن نفس الفترة في عام 2024 وأعلى بنسبة 6% من مستويات ما قبل الوباء في 2018-2019 - يعمل مطار دبي الدولي بأحجام مماثلة لأكثر شهوره ازدحاماً على الإطلاق، مما يدل على قدرته على تلبية الطلب العالمي على السفر بكفاءة وسهولة".
نصائح لرحلة سلسة
يُنصح الركاب بالتخطيط مسبقاً والالتزام بقواعد السفر لضمان رحلة سلسة. وفيما يلي بعض قواعد المطار:
يجب أن يتم الوداع في المنزل، حيث لن يُسمح إلا للركاب بالدخول إلى المحطات خلال فترات الذروة.
يمكن للعائلات التي لديها أطفال تزيد أعمارهم عن 12 عاماً تسريع مراقبة جوازات السفر باستخدام البوابات الذكية.
تأكد من أمتعتك مرتين
ضع العناصر المعدنية والإلكترونيات في حقائب اليد واتبع القواعد الخاصة بالسوائل وبخاخات الهواء المضغوط والمواد الهلامية
يُحظر حمل الأجهزة الإلكترونية المحمولة وبنوك الطاقة والبطاريات الاحتياطية في الأمتعة المسجلة ويجب حملها كأمتعة يدوية
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