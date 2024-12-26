35% نمو قطاع السفر لأغراض العمل أوسطياً وشمال إفريقيا

تشير البيانات الداخلية من "تومودو"، وهي منصة سفر الأعمال عبر الإنترنت، إلى زيادة بنسبة 35% في قيمة الحجوزات، مع انخفاض بنسبة 20% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما يتم دمج التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين توقعات الميزانية، وتنفيذ سياسات السفر الفعّالة، وتعظيم المدخرات.

يفضل مسافرو الأعمال غالباً شركات الطيران مثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية القطرية، وفلاي دبي. على مدار العام، ظلت دبي مركزاً رئيسياً للسفر، مع رحلات ذهاباً وإياباً إلى لندن، والرياض، والقاهرة التي كانت تحظى بشعبية ثابتة. ومع مرور الوقت، ظهرت مسارات جديدة مثل الرحلات بين يريفان وبلغراد، والرحلات ذات الاتجاه الواحد من دبلن إلى بلغراد. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تغير في تفضيلات الركاب لدرجات السفر، حيث اختار 70% منهم الدرجة الاقتصادية، و29% اختاروا درجة الأعمال، بينما اختار أقل من 1% الدرجة الأولى.

كما شهد السفر بالقطارات زيادة في شعبيته بين العملاء، مما يعكس تفضيلاً متزايداً للخيارات المستدامة. ومن خلال عملياتها، تدعم تومودو بشكل نشط هذا التحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة، مما يساهم في تحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2030" المتعلقة بالبيئة وتعزيز الخيارات البيئية الواعية. على سبيل المثال، تشمل القطاعات الأكثر استخداماً لخدمات تومودو مجالات الطاقة، والتعدين، والاستخراج، وتكنولوجيا المعلومات، والألعاب، والبناء، وتطوير العقارات.

أعلنت شركة تومودو عن زيادة بنسبة 250% في الحجوزات لعام 2024 مقارنة بالعام السابق. كما شهدت قيمة الحجز المتوسطة ارتفاعاً بنسبة 35%، حيث بلغ متوسط مدة الرحلة بين 5 إلى 6 أيام. وبرز شهر سبتمبر كأكثر الشهور نشاطاً في الحجوزات، مما يشير إلى بداية موسم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.