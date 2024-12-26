35% نمو قطاع السفر لأغراض العمل أوسطياً وشمال إفريقيا
سجل قطاع السفر لأغراض العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً منذ العام الماضي، متجاوزاً 17 مليار دولار، بحسب البيانات.
تشير البيانات الداخلية من "تومودو"، وهي منصة سفر الأعمال عبر الإنترنت، إلى زيادة بنسبة 35% في قيمة الحجوزات، مع انخفاض بنسبة 20% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. كما يتم دمج التحليلات التنبؤية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين توقعات الميزانية، وتنفيذ سياسات السفر الفعّالة، وتعظيم المدخرات.
يفضل مسافرو الأعمال غالباً شركات الطيران مثل طيران الإمارات، والخطوط الجوية التركية، والخطوط الجوية القطرية، وفلاي دبي. على مدار العام، ظلت دبي مركزاً رئيسياً للسفر، مع رحلات ذهاباً وإياباً إلى لندن، والرياض، والقاهرة التي كانت تحظى بشعبية ثابتة. ومع مرور الوقت، ظهرت مسارات جديدة مثل الرحلات بين يريفان وبلغراد، والرحلات ذات الاتجاه الواحد من دبلن إلى بلغراد. بالإضافة إلى ذلك، لوحظ تغير في تفضيلات الركاب لدرجات السفر، حيث اختار 70% منهم الدرجة الاقتصادية، و29% اختاروا درجة الأعمال، بينما اختار أقل من 1% الدرجة الأولى.
كما شهد السفر بالقطارات زيادة في شعبيته بين العملاء، مما يعكس تفضيلاً متزايداً للخيارات المستدامة. ومن خلال عملياتها، تدعم تومودو بشكل نشط هذا التحول نحو وسائل النقل الصديقة للبيئة، مما يساهم في تحقيق أهداف "رؤية الإمارات 2030" المتعلقة بالبيئة وتعزيز الخيارات البيئية الواعية. على سبيل المثال، تشمل القطاعات الأكثر استخداماً لخدمات تومودو مجالات الطاقة، والتعدين، والاستخراج، وتكنولوجيا المعلومات، والألعاب، والبناء، وتطوير العقارات.
أعلنت شركة تومودو عن زيادة بنسبة 250% في الحجوزات لعام 2024 مقارنة بالعام السابق. كما شهدت قيمة الحجز المتوسطة ارتفاعاً بنسبة 35%، حيث بلغ متوسط مدة الرحلة بين 5 إلى 6 أيام. وبرز شهر سبتمبر كأكثر الشهور نشاطاً في الحجوزات، مما يشير إلى بداية موسم الأعمال في منطقة الشرق الأوسط.
علق فلاديمير كوكورين، مؤسس تومودو، قائلاً: "يعكس النمو السريع الذي شهدناه هذا العام الاحتياجات المتغيرة لعملائنا. تساعد تقاريرنا وتحليلاتنا الجديدة، التي تتميز بمرشحات قوية وتوقعات الذكاء الاصطناعي وتتبع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، الشركات على توفير ما يصل إلى 15% مع تحسين سياسات السفر وتوقعات الميزانية. بالإضافة إلى ذلك، يوفر التكامل مع المنصات التي تعزز الكفاءة التشغيلية مزيداً من الفعالية".
لاحظت شركة تومودو زيادة في الطلب على الخدمات الإضافية، حيث ارتفع دعم التأشيرات بنسبة 15%، والنقل بنسبة 11%، والأحداث بنسبة 7.25%. بالإضافة إلى ذلك، تغيرت تفضيلات العملاء لفئات الفنادق: حيث يفضل 39% الفنادق ذات الخمس نجوم، تليها مباشرةً 36% يختارون الفنادق ذات الأربع نجوم. وفي الوقت نفسه، يفضل 13% المؤسسات ذات الثلاث نجوم، ويختار 2% الفنادق ذات النجمتين، بينما يختار ما يقرب من 9% عدم تحديد تفضيلاتهم.
ويتوقع خبراء الصناعة أن ترتفع نفقات السفر لأغراض العمل في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص، إلى 1.48 تريليون دولار على مستوى العالم بحلول عام 2024، مدعومة بمعدل نمو إقليمي قوي يبلغ 11.2%.
إن هذا السوق المتوسع يتحول بفعل صعود خدمات السفر عبر الإنترنت، مما يدفع إلى تغيير في قيادة الصناعة. من بين الابتكارات الرئيسية القادمة هو النقل المتعدد الوسائط، حيث يقدم العملاء تفاصيل أساسية ويتلقون برامج سفر مخصصة وفعالة بناءً على تفضيلاتهم، مما يعد مثالياً للمواقف اللوجستية المعقدة. كما أن تفضيل الحد الأدنى من التفاعل البشري والحلول التكنولوجية الشاملة التي تعالج جميع جوانب السفر لأغراض العمل، من الحجز إلى تحسين التكلفة، سيستمر في تشكيل تطور الصناعة.