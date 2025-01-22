30 كجم الأمتعة المجانية من طيران "الهند إكسبريس" على رحلات الإمارات والهند
أعلنت شركة "طيران الهند إكسبريس"، يوم الثلاثاء، عن زيادة وزن الأمتعة المجانية المسموح بها إلى 30 كيلوجراماً للمسافرين بين الإمارات العربية المتحدة، والشرق الأوسط، ووجهات أخرى.
وتسمح شركة الطيران، التي تُشغِّل رحلات إلى إمارات مختلفة في الإمارات العربية المتحدة، أيضاً بـ 7 كيلوغرام من الأمتعة المحمولة في المقصورة.
بالإضافة إلى الوزن المسموح به للأمتعة المشحونة مجاناً، توفر شركة الطيران وزناً مجانياً للأمتعة اليدوية يصل إلى قطعتين بوزن إجمالي لا يتجاوز 7 كجم. كما يُسمح للركاب بحمل حقيبة لابتوب، أو حقيبة يد، أو حقيبة ظهر، أو أي حقيبة صغيرة أخرى يمكن وضعها تحت المقعد الأمامي، وفقاً لما ذكرته الشركة.
الأمر المهم هو أن العائلات التي تسافر مع أطفال رضع تحصل على وزن إضافي مجاني قدره 10 كجم للأمتعة المسجلة، ممّا يجعل إجمالي الوزن المسموح به 47 كجم، بما في ذلك 7 كجم للأمتعة المحمولة في المقصورة.
ويعد الممر الجوي بين الإمارات والهند أحد أكثر الممرات الجوية ازدحاماً في العالم، حيث يسافر ملايين المقيمين والزوار بين البلدين كل عام.
وكشف مطار "شاتراباتي شيفاجي مهراج" الدولي في مومباي أن دبي (الأولى) وأبوظبي (الثالثة) كانتا من بين أكبر ثلاث وجهات دولية بنسبة 16 و7% من السوق على التوالي.
تملك مجموعة "تاتا" شركة الطيران الاقتصادي، التي تقوم بتشغيل حوالي 450 رحلة أسبوعياً بين الهند والشرق الأوسط، وتربط 19 مدينة هندية مع 13 وجهة في المنطقة.
وتسيّر الشركة أكثر من 400 رحلة يومياً، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 30% في جدول رحلاتها مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتتطلع الشركة إلى توسيع شبكتها لتشمل أكثر من 50 وجهة، بما في ذلك إضافة بانكوك وفوكيت في تايلاند وزيادة إمكانية الوصول إلى وجهات في الشرق الأوسط مثل أبوظبي، والدمام، ومسقط، ورأس الخيمة. ويعود هذا النمو السريع إلى أسطولها المتنامي باستمرار والذي من المتوقع أن يصل إلى 100 طائرة في هذا العام المالي.
ويمكن للمسافرين الراغبين في السفر بدون أمتعة اختيار "إكسبريس لايت" التي تقدم أسعاراً أقل من الأسعار العادية وتتضمن وزناً إضافياً للأمتعة يصل إلى 3 كجم. وقالت شركة الطيران: "يتمتع الضيوف الذين يحتاجون إلى تسجيل أمتعة لاحقاً بالمرونة في حجز أمتعة إضافية مسبقاً بأسعار مخفضة بشكل كبير لوزن 15 كجم على الرحلات الداخلية و20 كجم على الرحلات الدولية".
سيتمكن المسافرون في فئة "إكسبريس بيز" - التي تعادل مقاعد درجة الأعمال - من اصطحاب أمتعة يصل وزنها إلى 40 كجم على الرحلات الدولية.