30 كجم الأمتعة المجانية من طيران "الهند إكسبريس" على رحلات الإمارات والهند

وتتطلع الشركة إلى توسيع شبكتها لتشمل أكثر من 50 وجهة، بما في ذلك إضافة بانكوك وفوكيت في تايلاند وزيادة إمكانية الوصول إلى وجهات في الشرق الأوسط مثل أبوظبي، والدمام، ومسقط، ورأس الخيمة. ويعود هذا النمو السريع إلى أسطولها المتنامي باستمرار والذي من المتوقع أن يصل إلى 100 طائرة في هذا العام المالي.