3 حوادث طيران عالمية مروعة في 24 ساعة

في أسوأ حادث طيران على الإطلاق على الأراضي الكورية الجنوبية، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران جيجو تحمل 181 راكباً أثناء محاولتها الهبوط بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل يوم الأحد، في مطار في جنوب البلاد. ومع مقتل 179 شخصاً ونجاة اثنين فقط في الحادث، بكت أسر الضحايا عندما تم الإعلان عن أسماء الضحايا.