3 حوادث طيران عالمية مروعة في 24 ساعة
امتلأت مواقع التواصل الاجتماعي بأخبار حوادث تحطم الطائرات والطيران في الأيام القليلة الماضية. وقد وقعت حوادث طيران في كندا والنرويج وأذربيجان وكوريا الجنوبية.
1. حريق في طائرة في كندا
في حادث طائرة في كندا، أظهر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع عبر الإنترنت لقطات لطائرة تحترق، بينما ذكر الركاب رؤية الدخان يملأ الطائرة، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.
في يوم 28 ديسمبر، وفي حوالي الساعة 9:30 مساءً، تعرضت رحلة رقم 2259 التابعة لشركة طيران كندا إكسبريس والتي تديرها شركة بال إيرلاينز لحادث طائرة عند وصولها إلى هاليفاكس من سانت جونز، نيوفاوندلاند ولابرادور، وفقاً لبيان صادر عن مطار هاليفاكس على منصة اكس.
تم إنزال جميع الركاب وأفراد الطاقم من على متن الطائرة ونقلهم خارج المطار. ولم يتم تسجيل أي وفيات، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية. وبينما تم إغلاق المطار لفترة وجيزة هذا المساء، تم إخلاء أحد مدارجنا لاستئناف العمليات العادية، وفقاً لبيان المطار.
2. الانحراف نحو العشب
وفي نفس التاريخ، دفع صوت قوي طائرة الرحلة (كي إل 1204) المتجهة من أوسلو إلى أمستردام إلى تحويل مسارها إلى مطار سانديفيورد. ولكن بعد الهبوط، "انحرفت الطائرة من طراز بوينج 737 عن المدرج إلى العشب بسرعة منخفضة"، وفقاً لبيان صادر عن الخطوط الجوية الملكية الهولندية.
وأضافت شركة الخطوط الجوية الملكية الهولندية أن جميع الركاب البالغ عددهم 176 راكبا وأفراد الطاقم الستة لم يتعرضوا لأذى، وأن ملابسات الحادث قيد التحقيق.
تم نقل الركاب إلى أوسلو بالحافلات وتم توفير أماكن إقامة فندقية لمن يحتاج إليها. وقالت شركة الطيران في تحديث لها في 29 ديسمبر/كانون الأول إن طائرة تابعة لشركة "كي إل إم" ستنقل الركاب إلى أوسلو.
3. 179 قتيلا في أخطر حادث
في أسوأ حادث طيران على الإطلاق على الأراضي الكورية الجنوبية، تحطمت طائرة تابعة لشركة طيران جيجو تحمل 181 راكباً أثناء محاولتها الهبوط بعد الساعة التاسعة صباحاً بقليل يوم الأحد، في مطار في جنوب البلاد. ومع مقتل 179 شخصاً ونجاة اثنين فقط في الحادث، بكت أسر الضحايا عندما تم الإعلان عن أسماء الضحايا.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام محلية طائرة ذات محركين تنزلق على المدرج دون وجود عجلات هبوط واضحة قبل أن تصطدم بجدار في انفجار من اللهب والحطام.
تم إنشاء مشرحة مؤقتة، وعملت السلطات على انتشال الجثث التي ربما ألقيت من الطائرة. الناجيان الوحيدان هما من أفراد الطاقم الذين يتلقون العلاج حالياً من إصابات متوسطة إلى خطيرة، وفقاً للسلطات.
أعلنت كوريا الجنوبية الحداد لمدة سبعة أيام بعد الحادث. وشوهد الرئيس التنفيذي لشركة جيجو إير وهو ينحني اعتذاراً عن الحادث.