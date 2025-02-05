28% نمو في عدد المسافرين بمطار رأس الخيمة 2024
سجل مطار رأس الخيمة الدولي نمواً بنسبة 28% في عدد الوافدين بحلول عام 2024، وهو ما يقرب من ضعف الأرقام المسجلة في عام 2022. وقد جلبت الزيادة أكثر من 661 ألف مسافر إلى الإمارة، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى ربط الرحلات الجوية.
وذكر "راكي فيليبس" الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للسياحة أن مطار رأس الخيمة سيواصل التركيز على تعزيز الاتصال، والهدف هو زيادة عدد الرحلات المباشرة كجزء من استراتيجية نمو المدينة.
وساهمت الرحلات الجوية المباشرة من تسع مدن، بما في ذلك بوخارست، وبراغ، وموسكو، وألماتي، وطشقند، ووارسو، وكاتوفيتشي، وجدة، وحيدر أباد، في فتح أسواق جديدة، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز قطاع السياحة في الإمارة.
وأشار فيليبس إلى أن "رأس الخيمة تُعتبر الآن وجهة سياحية رائعة في العديد من أسواقنا المصدرة، من الهند إلى الصين وأوروبا الغربية ودول مجلس التعاون الخليجي. ولكن على الصعيد المحلي بشكل خاص، نظل المركز الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة للسياحة الداخلية".
ارتفعت إيرادات السياحة في رأس الخيمة بنسبة 12% بسبب ارتفاع إنفاق الزوار. وكان أحد العوامل الرئيسية في نمو السياحة هو متوسط مدة الإقامة الأطول بين الزوار الدوليين إلى سبع ليالٍ، وهو ما ساهم إلى جانب العروض المتنوعة التي تقدمها رأس الخيمة مثل التراث الثقافي والشواطئ والمغامرات الجبلية.
وبالشراكة مع مسندم في عُمان ورأس الخيمة المجاورة، ساهمت حملة See Double الصيفية بنجاح في نمو السياحة من خلال توفير تجربة فريدة من نوعها. وقال فيليب: "تتيح لك الفكرة البقاء في رأس الخيمة بينما تستمتع بيوم في مسندم، والمشاركة في جميع أنشطتها. بالإضافة إلى ذلك، فإن المحيط هناك مختلف عن محيطنا".
سجل قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمواً بنسبة 15%، مما يعكس تنوع رأس الخيمة بما يتجاوز عروضها التقليدية على الشاطئ والمغامرات.
وقال فيليبس: "إن الزيادة في أعداد زوار قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض تسلط الضوء على مدى تطور رأس الخيمة بما يتجاوز سمعتها كوجهة شاطئية ومغامرة. فقد أصبحت مركزاً للفعاليات التجارية والمؤتمرات، التي تلعب دوراً حاسماً في دعم اقتصادنا".
وكجزء من رؤيتها لتصبح "وجهة المستقبل"، تولي رأس الخيمة الأولوية لسهولة الوصول والشمول. وقد دخلت الإمارة في شراكة مع Sage Inclusion لتقييم عروض سهولة الوصول وتحديد مجالات التحسين. وتشمل الجهود تلبية احتياجات المسافرين الذين يعانون من تحديات الحركة والإدراك والحواس، وضمان شعور الجميع بالترحيب.
وتتطلع رأس الخيمة إلى جذب 3.5 مليون زائر سنوياً بحلول عام 2030. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف الطموح مضاعفة عدد الغرف الفندقية في الإمارات.
ومن المتوقع أن تساهم الفنادق الفاخرة الجديدة، بما في ذلك منتجع وين، ونوبو، وجيه دبليو ماريوت، وفندق روف، في تعزيز قدرة الإمارة وجاذبيتها بشكل كبير.
وأكد فيليبس أهمية الحفاظ على استراتيجية سياحية متنوعة، وقال: "نريد أن تكون رأس الخيمة وجهة للجميع، سواء للترفيه أو العمل أو الاستكشاف الثقافي. ونركز على خلق تجارب لا تُنسى تلبي احتياجات جميع أنواع المسافرين".