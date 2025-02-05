28% نمو في عدد المسافرين بمطار رأس الخيمة 2024

وساهمت الرحلات الجوية المباشرة من تسع مدن، بما في ذلك بوخارست، وبراغ، وموسكو، وألماتي، وطشقند، ووارسو، وكاتوفيتشي، وجدة، وحيدر أباد، في فتح أسواق جديدة، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز قطاع السياحة في الإمارة.