20% خصومات "الاتحاد للطيران"لرحلاتها إلى الهند

وأعرب "أنطونوالدو نيفز"، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "تُعد الهند سوقاً استراتيجية مهمة بالنسبة لنا، ونحن فخورون جداً بالاحتفال بمرور 20 عاماً على تسيير رحلاتنا إلى هذه الدولة المتميزة. عندما أطلقنا أولى رحلاتنا إلى مومباي في عام 2004، كانت الوجهة العالمية الثامنة للاتحاد، ومنذ ذلك الحين تطورنا وتوسعنا إلى 80 وجهة، مع طموح للوصول إلى 125 وجهة بحلول عام 2030."