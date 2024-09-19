20% خصومات "الاتحاد للطيران"لرحلاتها إلى الهند
تحتفل الاتحاد للطيران بمرور 20 عاماً على انطلاق رحلاتها إلى الهند من خلال تقديم خصومات تصل إلى 20% على الرحلات من وإلى الهند عند الحجز عبر موقعها الإلكتروني "الاتحاد دوت كوم" etihad.com، وذلك من 19 إلى 21 سبتمبر. يشمل العرض رحلات السفر بين 1 أكتوبر 2024 و15 مارس 2025. بدأت الشركة رحلاتها إلى الهند في 26 سبتمبر 2004 إلى مومباي، وتبعتها سريعاً رحلات إلى نيودلهي في 1 ديسمبر من نفس العام.
وأعرب "أنطونوالدو نيفز"، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران، عن فخره بهذا الإنجاز قائلاً: "تُعد الهند سوقاً استراتيجية مهمة بالنسبة لنا، ونحن فخورون جداً بالاحتفال بمرور 20 عاماً على تسيير رحلاتنا إلى هذه الدولة المتميزة. عندما أطلقنا أولى رحلاتنا إلى مومباي في عام 2004، كانت الوجهة العالمية الثامنة للاتحاد، ومنذ ذلك الحين تطورنا وتوسعنا إلى 80 وجهة، مع طموح للوصول إلى 125 وجهة بحلول عام 2030."
وتابع قائلاً: "هذا العام، نفخر بتوفير عدد أكبر من خيارات الرحلات للمسافرين الهنود من 11 بوابة في مختلف أنحاء الهند، مما يعزز مكانة الاتحاد للطيران كشركة رائدة في تقديم خدمات نقل المسافرين الهنود إلى وجهات في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا الشمالية."
التوسع
وقد توسعت شبكة الاتحاد للطيران بشكل كبير على مدى السنوات الماضية، حيث أضافت الشركة وجهات جديدة مثل ثيروفانانثابورام وكوزيكود وجايبور في وقت سابق من هذا العام، مما رفع عدد وجهاتها في الهند إلى 11 وجهة.
كما زادت الاتحاد للطيران من سعة المقاعد بين أبوظبي والهند هذا العام، مع زيادة عدد الرحلات إلى مدن مثل أحمد آباد وبنغالورو وكولكاتا. وباتت الشركة الآن تُسيّر أكثر من 50 رحلة إضافية أسبوعياً إلى الهند، مقارنةً بالصيف الماضي، مما يوفر مواعيد مغادرة أكثر ملاءمة ويمنح المسافرين مزيداً من المرونة في تخطيط رحلاتهم.
وبمناسبة مرور 20 عاماً على إطلاق خدماتها، أطلقت الاتحاد للطيران احتفالاتها بتشغيل طائرتها الشهيرة إيرباص A380 بين مومباي وأبوظبي ثلاث مرات أسبوعياً حتى نهاية العام، مما يتيح للمسافرين الهنود تجربة فريدة على متن هذه الطائرة ذات الطابقين.
عرض خاص
وأصبحت الاتحاد للطيران مؤخراً أول شركة طيران أجنبية تطلق موقعاً إلكترونياً باللغة الهندية، مما يسهل على ضيوفها من الهند تجربة الحجز والوصول إلى المعلومات باللغة التي يفضلونها.
وعلى متن الطائرة، تقدم الاتحاد للطيران تجربة ترفيهية مميزة، حيث يمكن للركاب الاستمتاع بمجموعة متنوعة من البرامج متعددة اللغات، تشمل أحدث أفلام بوليوود الناجحة ومجموعة من الأفلام والمقاطع الموسيقية. كما تتيح الاتحاد للضيوف خيار مشاهدة الأفلام الهندية بلغات متعددة، من بينها الهندية، والمايالالامية، والتيلجو، والكانادا، والتاميلية، والبنغالية، والغوجاراتية، والماراثية، مما يضمن تجربة ترفيهية تلبي احتياجات جميع المسافرين.
النكهات المحلية
أطلقت الاتحاد للطيران هذا الصيف خدمات تقديم الطعام المحلية على رحلاتها المغادرة من الهند، حيث تقدم أطباقاً طازجة يتم إعدادها حسب الطلب على متن الطائرة. من خلال التعاون مع الطهاة ومقدمي الطعام المحليين في جميع وجهات الاتحاد الـ11 في الهند، تقدم الشركة قوائم طعام إقليمية تتضمن أطعمة محلية شهية وأفضل المكونات المتاحة للمسافرين.
سيستمتع المسافرون من دلهي بتذوق أطباق تعكس التراث الغذائي الغني للمدينة، مع مزيج رائع من التأثيرات المغولية والبنجابية ونكهات طعام الشارع. أما من مومباي، فسيجد الضيوف في قائمتهم لمسة من المطبخ المهاراشتراي المعروف بنكهاته القوية والاستخدام المكثف للتوابل. وبالمثل، ستقدم رحلات بنغالورو، حيدر أباد، كولكاتا ووجهات أخرى عبر ولاية كيرالا أطباقاً محلية تلبي أذواق الضيوف.
إلى جانب التميز في تقديم الطعام، يعكس هذا النهج التزام الاتحاد للطيران بدعم الأسواق التي تخدمها، من خلال اختيار الموردين والمنتجين المحليين، مما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز الاقتصاد المحلي.