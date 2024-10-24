196 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في دبي 2030
من المتوقع أن ترتفع مساهمة صناعة الطيران في دبي إلى 196 مليار درهم بحلول عام 2030، وهو ما يمثل 32% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقاً لدراسة جديدة أصدرتها مجموعة الإمارات ومؤسسة مطارات دبي.
وأعد الدراسة شركة البحوث العالمية الرائدة "أوكسفورد إيكونوميكس" حول تأثير الطيران على اقتصاد دبي، من المتوقع أن يدعم قطاع الطيران في دبي - الذي يتألف من مجموعة الإمارات ومطارات دبي (بما في ذلك مؤسسة مطارات دبي الدولية ودبي وورلد سنترال - آل مكتوم الدولي)، وغيرها من كيانات قطاع الطيران - اقتصاد الإمارة بـ 137 مليار درهم من من إجمالي القيمة المضافة في عام 2023، وهو ما يعادل 27 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لدبي.
ويشمل ذلك الأثر الاقتصادي الأساسي البالغ 94 مليار درهم، و والأثر التحفيزي للسياحة الذي يسهم فيه قطاع الطيران البالغ 43 مليار درهم. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام نمواً مطرداً، حيث تساهم أنشطة الطيران التي تسهلها طيران الإمارات ومؤسسة مطارات دبي بمبلغ 196 مليار درهم، أو 32% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي بحلول عام 2030.
وتناولت الدراسة في تحليلها، ثلاثة جوانب وهي التأثيرات المباشرة وغير المباشرة والنشاط المحفّز.
إن المساهمة المباشرة لقطاع الطيران في إجمالي القيمة المضافة التي تحفز النشاط الاقتصادي في دبي بلغت 70 مليار درهم، بالإضافة إلى 24 مليار درهم إضافية من خلال إنفاق سلسلة التوريد في القطاع والنشاط المحفّز الذي يتم دعمه من خلال الإنفاق الاستهلاكي الممول بالأجور.
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "انطلاقاً من الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّل قطاع الطيران في دبي ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو الاقتصادي للإمارة حتى الآن، وسيواصل الاضطلاع بدوره المحوري في أجندة دبي الاقتصادية D33".
وأضاف سموه: "تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجعلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، ومن شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي".
السفر والسياحة
ويعد قطاع الطيران أحد المحركات الرئيسية لنمو حركة السياحة الدولية إلى دبي. وباعتبارها واحدة من أكثر الوجهات زيارة في العالم، أمضى الزوار ما معدله 3.8 ليلة في عام 2023، وأنفقوا في المتوسط 4300 درهم على الفنادق والمطاعم والمعالم السياحية والتسوق. ووفقاً للتقرير، أنفق الزوار الدوليون الذين يسافرون إلى دبي ما يقدر بنحو 66 مليار درهم العام الماضي.
وأشارت الدراسة إلى أن مساهمة الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران في الاقتصاد المحلي في عام 2023 هي 43 مليار درهم، ومن المتوقع أن تنمو مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 40 في المائة بحلول عام 2030.
وفي المجمل، تشير التقديرات إلى أن الإنفاق السياحي المرتبط بالطيران ساهم بنحو 43 مليار درهم في إجمالي القيمة المضافة، أو 8.5% من الناتج المحلي الإجمالي لدبي، ودعم 329 ألف وظيفة. وجاء أكثر من نصف إجمالي القيمة المضافة المقدرة بـ 23 مليار درهم من قبل المسافرين إلى دبي على متن طيران الإمارات.
ومن المتوقع أن يشهد قطاع السياحة في دبي نمواً كبيراً على مدى السنوات الست المقبلة، حيث من المتوقع أن يدعم الإنفاق السياحي الذي يسهم فيه قطاع الطيران 63 مليار درهم من إجمالي القيمة المضافة، أي ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لدبي، فضلاً عن دعم وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في دبي.
وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد مجلس السفر والسياحة العالمي أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ستستمر في النمو حيث سيتم خلق 23500 وظيفة جديدة هذا العام، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى 833 ألف وظيفة في عام 2024. ومن المتوقع أن يوظف قطاع السفر والسياحة 928 ألف شخص بحلول عام 2034، حيث يعمل واحد من كل تسعة مقيمين في القطاع. وهذا يعني أنه سيتم خلق حوالي 95 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2024 و 2034.