196 مليار درهم مساهمة قطاع الطيران في دبي 2030

وفي وقت سابق من هذا العام، أفاد مجلس السفر والسياحة العالمي أن مساهمة قطاع السفر والسياحة في اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ستستمر في النمو حيث سيتم خلق 23500 وظيفة جديدة هذا العام، ليصل إجمالي عدد الوظائف إلى 833 ألف وظيفة في عام 2024. ومن المتوقع أن يوظف قطاع السفر والسياحة 928 ألف شخص بحلول عام 2034، حيث يعمل واحد من كل تسعة مقيمين في القطاع. وهذا يعني أنه سيتم خلق حوالي 95 ألف وظيفة جديدة بين عامي 2024 و 2034.