185 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الطيران بدبي 2030

"من المتوقع أن يخلق قطاع الطيران في دبي 185 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ليصل إجمالي عدد العاملين في الأنشطة المرتبطة بالطيران إلى 816 ألف شخص، وفقاً لتقرير جديد أصدرته مجموعة الإمارات ومطارات دبي اليوم الخميس."

"أظهرت الدراسة التي أعدتها شركة الأبحاث العالمية "أكسفورد إيكونوميكس" حول تأثير قطاع الطيران على اقتصاد دبي أن حوالي 631 ألف شخص مرتبطون بوظائف متعلقة بالطيران، وهو ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في دبي بنهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصبح وظيفة واحدة من كل أربع وظائف بحلول عام 2030."