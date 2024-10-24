185 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع الطيران بدبي 2030
"من المتوقع أن يخلق قطاع الطيران في دبي 185 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030، ليصل إجمالي عدد العاملين في الأنشطة المرتبطة بالطيران إلى 816 ألف شخص، وفقاً لتقرير جديد أصدرته مجموعة الإمارات ومطارات دبي اليوم الخميس."
"أظهرت الدراسة التي أعدتها شركة الأبحاث العالمية "أكسفورد إيكونوميكس" حول تأثير قطاع الطيران على اقتصاد دبي أن حوالي 631 ألف شخص مرتبطون بوظائف متعلقة بالطيران، وهو ما يعادل وظيفة واحدة من كل خمس وظائف في دبي بنهاية عام 2023. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم ليصبح وظيفة واحدة من كل أربع وظائف بحلول عام 2030."
وشمل ذلك 303 آلاف وظيفة مدعومة بالتأثير الاقتصادي الأساسي للقطاع، بالإضافة إلى 329 ألف وظيفة أخرى مدعومة بالتأثير التحفيزي للسياحة المدعومة بالطيران.
"شمل التأثير الأساسي لقطاع الطيران في دبي 103 آلاف وظيفة مباشرة في القطاع، بالإضافة إلى 200 ألف وظيفة أخرى مدعومة بإنفاق سلسلة التوريد واستهلاك الموظفين الممول بالأجور. وقد حصل الموظفون المباشرون، والبالغ عددهم 103 آلاف في دبي، على 23 مليار درهم في شكل أجور ورواتب خلال العام الماضي."
وقال سموالشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات ورئيس مجلس إدارة مطارات دبي: "ستسهم استراتيجياتنا للنمو في خلق المزيد من الوظائف".
"انتعش قطاع الطيران بقوة بعد جائحة كوفيد-19، وبرز كأحد المحركات الرئيسية لقصة نمو دبي في السنوات الأربع الماضية. قامت شركات الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها، مثل طيران الإمارات وفلاي دبي، بتوسيع قوتها العاملة بشكل كبير في سنوات ما بعد الوباء، مع إضافة وجهات جديدة."
مطارآل مكتوم يدعم 132 ألف وظيفة
وسيكون مطار آل مكتوم الدولي المرتقب - والذي سيكون أكبر مطار في العالم عندما يصل إلى طاقته التشغيلية الكاملة - أحد المحركات الرئيسية لنمو قطاع الطيران وخلق فرص عمل جديدة.
"أشارت الدراسة إلى أن توسعة مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد سنترال لم تُدرج ضمن نتائج التأثير الرئيسية. ومع ذلك، من المتوقع أن يساهم مشروع البناء بنحو 6.1 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي لدبي بحلول عام 2030، مما يعادل 1% من الناتج المحلي الإجمالي للمدينة. كما سيوفر المشروع 132 ألف فرصة عمل، أي ما يعادل 3.7% من العمالة في دبي في ذلك العام."
وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد : "من شأن خططنا الطموحة لمطار آل مكتوم الدولي واستثماراتنا المتواصلة لتوسيع القدرة الاستيعابية لمطار دبي الدولي، أن تفتح أمامنا المزيد من الفرص الاقتصادية عبر تلبية الطلب المتوقع على النقل الجوي".
وسيكون حجم المطار الجديد الذي تبلغ تكلفته 128 مليار درهم خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي، ومن المقرر أن تكتمل المرحلة الأولى منه خلال 10 سنوات. وعند اكتماله، سيضم مطار دبي ورلد سنترال - آل مكتوم الدولي أكثر من 400 موقف للطائرات، مع القدرة على خدمة 260 مليون مسافر سنوياً.
وظائف مباشرة من طيران الإمارات ومطارات دبي
أشارت الدراسة إلى أن طيران الإمارات ومطارات دبي وغيرها من الكيانات في قطاع الطيران من المتوقع أن تخلق ما يقرب من 24 ألف وظيفة جديدة مباشرة بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يستمر قطاع الطيران في الحفاظ على نموه المرتفع في السنوات القادمة.
"كشف تقرير صادر عن مجموعة الإمارات ومطارات دبي، أعدته شركة الأبحاث العالمية أوكسفورد إيكونوميكس عن تأثير قطاع الطيران على اقتصاد دبي، أن عدد العاملين في القطاع بلغ 103 آلاف شخص بنهاية العام الماضي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 127 ألف شخص بحلول عام 2030، مما يمثل زيادة تزيد عن 23%."
"وظفت شركة الطيران الرائدة في دبي 81 ألف موظف مباشر في المدينة بحلول نهاية عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 104 آلاف بحلول عام 2030. في الوقت نفسه، وظفت مطارات دبي وغيرها من الكيانات في قطاع الطيران 21 ألف شخص بنهاية عام 2023، ومن المرجح أن يرتفع هذا العدد إلى 23 ألف شخص بحلول عام 2030."
وقال سموالشيخ أحمد بن سعيد: "تحظى دبي بمكانة بارزة على الساحة العالمية في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مدفوعة بإمكانتها كمركز اتصال جوي دولي حيوي، ما يجلها لاعباً فاعلاً في قطاع الطيران والخدمات اللوجستية".
وعلى صعيد التوظيف غير المباشر، دعمت طيران الإمارات 106 آلاف وظيفة في عام 2023، ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 135 ألف وظيفة بحلول عام 2030. وعلى نحو مماثل، ستدعم مطارات دبي وغيرها من الكيانات في قطاع الطيران 48 ألف وظيفة بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 33 ألف وظيفة في العام الماضي.
وبشكل عام، ساهمت طيران الإمارات بتوفير 413 ألف وظيفة، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل ثماني وظائف في الإمارة.
ودعمت مطارات دبي وغيرها من هيئات قطاع الطيران 67 ألف وظيفة في عام 2023، أي ما يعادل وظيفة واحدة من كل 48 وظيفة في المدينة. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 87 ألف وظيفة بحلول عام 2030.
"بلغ إجمالي عدد الوظائف المدعومة من مطارات دبي وغيرها من هيئات قطاع الطيران 396 ألف وظيفة في مختلف أنحاء الإمارة، ومن المتوقع أن ينمو هذا العدد إلى 516 ألف وظيفة بحلول عام 2030. يعكس هذا النمو زيادة في الوظائف المدعومة من خلال التأثير الأساسي بمقدار 87 ألف وظيفة، بينما يرتفع إجمالي عدد الوظائف المدعومة من خلال التأثير التحفيزي إلى 429 ألف وظيفة."