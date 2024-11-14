1.4 مليار درهم صافي أرباح الاتحاد للطيران في 9 أشهر

وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها، حيث ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى موسم صيفي قوي، إلى جانب النمو الكبير في أعمال الشحن، وخاصة في الربع الثالث من العام.