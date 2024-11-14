1.4 مليار درهم صافي أرباح الاتحاد للطيران في 9 أشهر

أعلنت الاتحاد للطيران عن تحقيقها لأرباح قوية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، حيث سجّلت أرباحاً بعد الضريبة بقيمة 1.4 مليار درهم، وذلك وفقاً للنتائج المالية التي أعلنتها الشركة للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2024.
وتُمثل هذه الأرباح القوية، التي بلغت 1.4 مليار درهم إماراتي (368 مليون دولار أمريكي) بعد خصم الضريبة، زيادة كبيرة مقارنة بأرباح الفترة ذاتها من عام 2023، والتي بلغت 814 مليون درهم إماراتي (222 مليون دولار أمريكي).
وشهدت الشركة نمواً ملحوظاً في إجمالي إيراداتها، حيث ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 18.4 مليار درهم (5.0 مليار دولار أمريكي) في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ 15.1 مليار درهم (4.1 مليار دولار أمريكي) في الفترة نفسها من العام الماضي. ويُعزى هذا النمو إلى موسم صيفي قوي، إلى جانب النمو الكبير في أعمال الشحن، وخاصة في الربع الثالث من العام.
أما إيرادات الركاب، فقد ارتفعت بنسبة 21% لتصل إلى 15.2 مليار درهم (4.1 مليار دولار أمريكي)، حيث نقلت الاتحاد للطيران ما يقرب من 14 مليون مسافر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي. وبلغ عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر 68.2 مليار، بزيادة 31% على أساس سنوي. كما ارتفع متوسط عامل حمولة الركاب إلى 87% للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024، مقارنة بـ 86% في نفس الفترة من العام الماضي.
وارتفعت إيرادات الشحن إلى 3 مليارات درهم (808 ملايين دولار أميركي)، بنسبة نمو 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو ما يُعزى إلى زيادة الطاقة الاستيعابية، وارتفاع أحجام الشحن، وتحسُّن العائدات.
واستمرت كفاءة العمليات التشغيلية في التحسُّن، مع انخفاض تكاليف الوحدة على أساس سنوي، على الرغم من زيادة تكاليف التشغيل المرتبطة بنمو الشركة واستثماراتها لتحسين مُنتجاتها وتجربة عملائها. وانخفضت تكلفة المقعد المتاح لكل كيلومتر باستثناء الوقود بنسبة 8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.
واستمر التحسن المُطرد في تجربة الركاب بشكل عام، حيث أظهرت مؤشرات رضا العملاء اتجاهاً إيجابياً مستداماً. ومن أبرز الإنجازات التي حققتها الشركة في هذا الصدد: إطلاق طائرة إيرباص A380 الخامسة، وتعزيز الخدمات بدعم من المبنى الجديد (أ) في مطار زايد الدولي، إلى جانب توفير خيارات رحلات أكثر في أوقات أكثر ملاءمة.
وفي إطار تعزيز التعاون مع شركات الطيران الصينية، قامت الاتحاد للشحن بتوسيع شراكتها مع خطوط طيران إس إف لتعزيز التجارة بين الإمارات والصين، من خلال زيادة سعة الشحن، وتقليل أوقات العبور، وتوسيع شبكة الوجهات. ويأتي ذلك بعد الإعلان عن اتفاقية الأعمال المشتركة بين شركة الطيران مع خطوط شرق الصين في الربع الثاني من العام الجاري.