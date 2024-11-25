10مسارات جديدة لـ"الاتحاد للطّيران" تبدأ في 2025

أعلنت الاتحاد للطيران عن إضافة 10 وجهات جديدة العام المُقبل لتربط أبوظبي بالمدن الكبرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتشمل الوجهات الجديدة التي سيتم إطلاقها اعتباراً من يوليو 2025 فصاعداً، أتلانتا، وتايبيه، وميدان، وبنوم بنه، وكرابي، وتونس، وتشيانغ ماي، وهونج كونج، وهانوي، والجزائر.

وتم اختيار المواقع الجديدة نظراً للأعداد المتزايدة من السياح والسكان من هذه البلدان في دولة الإمارات والمنطقة، ما يجعل الاتحاد للطيران هي الطريق الجوي الوحيد المباشر لهم.

وقال أريك دي، رئيس الإيرادات والتجارة في الاتحاد للطيران: "بالنسبة للعديد من هذه المدن، ستكون رحلتنا هي الرحلة المباشرة الوحيدة من الإمارات العربية المتحدة، لذا إذا كنت تريد الذهاب إلى ميدان (في شمال سومطرة)، فلن تكون هناك رحلات أخرى خارج أبوظبي".

وأضاف أنّ العديد من الرحلات الجوية تم تحسينها للاتصال بأوروبا،فإذا كنت تريد الذهاب من هانوي (فيتنام) إلى باريس، فهناك الكثير من النفوذ الفرنسي في فيتنام. تتمتّع الاتحاد بأسرع اتصال من أي شركة طيران أخرى في المنطقة. لذلك ركّزنا كثيراً على شبكة الطرق من آسيا".

علاوة على ذلك فإنّ إدخال الرحلات الجوية إلى العاصمتين التونسية والجزائرية سيعود بالنفع على عشرات الآلاف من المقيمين في هذين البلدين.

"نحن متحمّسون للغاية بشأن تونس والجزائر، ففي أبوظبي نفسها يوجد أكثر من 25 ألف جزائري وحوالي 47 ألف تونسي، يسافر معظمهم على متن الخطوط الجويّة القطريّة للعودة إلى وطنهم، والآن أصبح لديهم وسيلة أسرع للوصول إلى هناك".

ومن المقرّر أن تنطلق ثلاث رحلات أسبوعية إلى تونس في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني، تليها أربع رحلات أسبوعية إلى الجزائر في السابع من نوفمبر/تشرين الثاني.

وستكون هناك وجهة كبيرة أخرى، وهي الرحلات الأربع الأسبوعية إلى أتلانتا اعتباراً من 2 يوليو.

"نحن ملتزمون للغاية بوجودنا على الساحل الشمالي، وأتلانتا هي مدينة أمريكية كبرى، ومرة أخرى لا توجد رحلات جوية مباشرة أخرى من الإمارات العربية المتحدة، لذلك نحن جريئون بعض الشيء في إزالة المنافسة".

وستكون أتلانتا الوجهة الخامسة في الولايات المتحدة التي تُسَيّر إليها الاتحاد رحلاتٍ مباشرة بعد نيويورك وواشنطن وشيكاغو ومؤخراً بوسطن.

وتتوقع الاتحاد للطيران أن يكون عام 2025 "أكبر عام في تاريخها"، حيث تتوقع نقل أكثر من ضعف 10 ملايين مسافر نقلتهم العام الماضي، إلى أكثر من 90 وجهة مقارنة بـ 64 وجهة في عام 2022.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أنتونالدو نيفز "لدينا اليوم 95 طائرة و18 إلى 19 مليون مسافر، وسنصل إلى 115 طائرة عاملة العام المقبل".

"لقد أصبحنا أكبر من أي وقت مضى. والآن، ومع امتلاكنا 95 طائرة، تحقق الشركة أرباحاً مستمرة، حيث ارتفعت بنسبة 6% على أساس سنوي".

وتستثمر شركة الطيران على نطاق واسع في الرحلات الجوية الأوروبية. "هذا العام أضفنا 40 في المائة من استطاعة الطيران إلى أوروبا، وفي العام المقبل سنضيف حوالي 36 في المائة".

وأشار إلى خريطة وجهاتهم، وقال: "قبل عام ونصف العام تقريباً، كانت لدينا رحلة واحدة فقط يومياً إلى مطار هيثرو".

الآن تتضمّن الخريطة رحلتين يومياً إلى معظم المدن الأوروبية الكبرى: موسكو، دبلن، لندن، بروكسل، ميونيخ، فرانكفورت، باريس، جنيف، زيورخ، ميلانو، روما، برشلونة، أثينا ومدريد.

"إن هذا النمو يمكّننا من فتح هذه الشبكة الشرقية."