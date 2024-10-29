10%ارتفاع أعداد المسافرين عبرمطارالشارقة

تجاوز إجمالي عدد المسافرين عبر مطار الشارقة خلال الربع الثالث من العام 2024 نحو 4.392 مليون مسافر، بنمو نسبته 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما حقق مطار الشارقة نمواً في حركة الرحلات بنسبة 6.7%، بإجمالي 27,758 رحلة، نفذتها 35 شركة طيران.

وواصل المطار نموه القياسي في مناولة البضائع، حيث وصل إلى 46284 طناً، بزيادة سنوية تجاوزت 32%، كما زادت عمليات الشحن البحري والجوي بنسبة 7.8%، حيث وصل إلى 3236 طناً.

أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن مطار الشارقة يظل مساهماً رئيسياً في مختلف القطاعات الاقتصادية في الشارقة، وخاصة السياحة والتجارة والأعمال، مشيراً إلى أن النمو الإيجابي في السفر والطيران والشحن يعزز القدرة التنافسية للمطار، ويعزز مكانته كمزود خدمة رائد، ويدعم هدفه بأن يصبح واحداً من أفضل خمسة مطارات إقليمية.

وأشار إلى أن الأداء التشغيلي المتزايد للمطار ينسجم مع النمو الاقتصادي الواسع في الشارقة، ويؤكد مكانتها كوجهة رائدة للسياحة والاستثمار والإقامة والأعمال. وتضمن خطط المطار الطموحة للتطوير المستمر تقديم خدمات عالمية المستوى، وتعزيز ثقة المسافرين وشركات الطيران. ويدعم هذا الالتزام تجربة سفر آمنة وسلسة مدعومة بتقنيات مبتكرة وممارسات مستدامة.