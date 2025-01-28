يوم الأحد الأفضل لحجز تذاكر الطيران والأكثر تكلفة للسفر
هل تعلم أن يوم الأحد هو اليوم الأكثر ملاءمة للميزانية لحجز رحلة طيران ولكنه أيضاً اليوم الأكثر تكلفة في الأسبوع للطيران؟
ويعتبر يوم الأسبوع مهماً عند حجز التذاكر والسفر. وفقًا لتقرير"إير هاكس" Air Hacks لعام 2025 الذي أصدرته شركة السفر"إكسبيدياً" Expedia يوم الثلاثاء، "في المتوسط، يمكن للمسافرين توفير 16 في المائة عن طريق الحجز يوم الأحد مقابل الجمعة ولكنهم قد يخسرون 16 في المائة عن طريق السفر يوم الأحد مقابل الخميس".
من خلال تحليل قاعدة بيانات تذاكر الطيران في العالم - من خلال التعاون مع شركة Airlines Reporting Corporation ومزود البيانات OAG - إليك بعض الحيل للسفر الجوي للحصول على المزيد من القيمة مقابل أموالك:
متى يتم الحجز
يمكن للمسافرين الذين يحجزون أيام الأحد توفير ما يصل إلى 16 بالمائة في المتوسط على الرحلات الجوية الدولية مقارنة بأيام الجمعة.
يمكن للمسافرين الذين ينتظرون عطلة نهاية الأسبوع لحجز مقاعد الدرجة المميزة توفير ما يصل إلى 22% في المتوسط مقارنة بمن يحجزون يوم الخميس.
احجز تذكرة الطيران الدولية قبل موعد المغادرة بستة إلى اثني عشر يومًا لتحقيق أقصى قدر من التوفير. فقد وفر المسافرون الذين حجزوا تذاكرهم خلال هذه الفترة المثالية ما متوسطه 21% مقارنة بمن حجزوا تذاكرهم قبل موعد المغادرة بـ 128 إلى 138 يومًا، وهو أسوأ وقت للحجز.
متى تسافر
يوفر المسافرون الذين يغادرون يوم الخميس ما معدله تسعة في المائة مقارنة بمن يغادرون يوم الإثنين، وهو اليوم الأكثر تكلفة لبدء رحلة دولية.
تقل احتمالات إلغاء الرحلات الجوية التي تغادر بين الساعة 9 مساءً و3 صباحًا بنسبة 8% مقارنة بالأوقات الأخرى. وتزيد احتمالات إلغاء الرحلات الجوية التي تغادر في فترة ما بعد الظهر (من الساعة 3 مساءً إلى 9 مساءً) بنسبة 20% مقارنة بتلك التي تغادر في الليل.
تكون عمليات الإلغاء أقل في شهر يونيو وأعلى في شهر أبريل.
يُعد شهر يناير أرخص شهر لتذاكر الدرجة الاقتصادية. ويمكن للمسافرين توفير ما يصل إلى 13% بالسفر في يناير، مقارنة بشهر يونيو - وهو الشهر الأكثر تكلفة لتذاكر الدرجة الاقتصادية.
يُعد شهر يوليو أرخص شهر لشراء تذاكر الدرجة الأولى. ويمكن للمسافرين توفير ما يصل إلى 14% من خلال السفر في الصيف، مقارنة بشهر أكتوبر - الشهر الأكثر تكلفة لشراء تذاكر الدرجة الأولى.
يستمتع المسافرون الذين يسافرون يوم الثلاثاء بالمطارات الأكثر هدوءًا. ورغم أن هذا اليوم قد لا يكون دائمًا أرخص يوم للسفر، إلا أنه الخيار الأفضل لمن يبحثون عن رحلة أكثر استرخاءً.
السفر بذكاء
وأكدت "ميلاني فيش"، رئيسة العلاقات العامة للعلامات التجارية في مجموعة إكسبيديا: "من المنطقي أن نثق في مليارات نقاط البيانات من جميع أنحاء العالم وكل شركة طيران تدخل في تقرير Expedia Air Hacks".
وأضافت: "من الحكمة دائمًا أن نضع في اعتبارنا الحيل التي قد تستغل في عام 2025 عند حجز الرحلات الجوية. فقد انخفضت أسعار تذاكر الطيران؛ وفترة ذروة الصيف ليست الوقت الأكثر تكلفة للسفر، والحجز في وقت بعيد جدًا قد يكلفك أموالًا بالفعل - وهذه الحقائق تتعارض مع النصائح المنتشرة على الإنترنت".