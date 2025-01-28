يوم الأحد الأفضل لحجز تذاكر الطيران والأكثر تكلفة للسفر

ويعتبر يوم الأسبوع مهماً عند حجز التذاكر والسفر. وفقًا لتقرير"إير هاكس" Air Hacks لعام 2025 الذي أصدرته شركة السفر"إكسبيدياً" Expedia يوم الثلاثاء، "في المتوسط، يمكن للمسافرين توفير 16 في المائة عن طريق الحجز يوم الأحد مقابل الجمعة ولكنهم قد يخسرون 16 في المائة عن طريق السفر يوم الأحد مقابل الخميس".