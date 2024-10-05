منع مقيمين هنود من السفر إلى الإمارات لعدم حملهم بطاقات هوية

وأكد طه صديق، مالك شركة صديق للسفريات: "عندما يحجز الشخص تذكرة معنا، نحثه على حمل بطاقة الهوية الإماراتية، بغض النظر عن المكان الذي يسافر إليه. وبعد أن أوقفت الإمارات ختم التأشيرات على جوازات السفر، أصبحت مثل هذه الحالات شائعة في المطارات الهندية، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا".