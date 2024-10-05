منع مقيمين هنود من السفر إلى الإمارات لعدم حملهم بطاقات هوية
يواجه المغتربون الهنود العائدون إلى الإمارات تحديات في المطارات الهندية بسبب عدم وجود بطاقات هوية إماراتية مادية، حتى عندما تكون لديهم نسخ رقمية صالحة، وقد أدى هذا الوضع إلى منع بعض الركاب من ركوب رحلاتهم، مما أدى إلى إلغاء التذاكر وتأخير السفر وخسائر مالية.
تم إيقاف "عظيم أحمد"، وهو مهاجر هندي يعمل كمدير مبيعات في الشارقة، مؤخراً في مطار باجبي في مانجالور. وعلى الرغم من أنه كان يحمل النسخة الرقمية من تأشيرة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن مسؤولي الهجرة ما زالوا يطلبون منه إظهار بطاقة الهوية الإماراتية المادية، والتي نسي حملها.
وقال أحمد "كنت قد سافرت إلى الهند لإحضار عائلتي بعد الإجازة، ولكنني نسيت بطاقة هويتي الإماراتية بسبب خطط سفر مفاجئة"، ونتيجة لذلك، اضطر إلى إلغاء تذكرته والانتظار لمدة خمسة أيام حتى يتم إرسال بطاقة الهوية من الإمارات، مما تسبب في غيابه عن العمل ومواجهة خصم راتبه.
وذكرت قناة سيراج لايف الإعلامية المالايالامية حادثة مماثلة حيث أوقف موظفو شركة الطيران مسافراً من ثيروفانانثابورام لم يكن يحمل معه بطاقة الهوية الإماراتية المادية.
وتم منع بيسيل، المقيم في بولوفيلا، ثيروفانانثابورام، من الصعود على متن الطائرة من قبل موظفي شركة طيران الهند إكسبريس في مطار ثيروفانانثابورام لعدم وجود بطاقة هوية إماراتية مادية. وعلى الرغم من إظهار هويته الرقمية وتأشيرة صالحة على جواز سفره وتطبيق الإمارات العربية المتحدة للجوال، رفض موظفو شركة الطيران قبول الوثائق.
وبسبب إحباطه من هذه التجربة، اتصل بيسيل بمسؤولي شركة الطيران، الذين أكدوا له عدم وجود أي قيود على السفر باستخدام بطاقة هوية رقمية وتأشيرة. وقال إنه يفكر الآن في اتخاذ إجراء قانوني ضد شركة الطيران بسبب السياسات غير المتسقة في المطار.
"نحثهم على حمل بطاقة الهوية الإماراتية"
في ضوء الحوادث الأخيرة، تنصح وكالات السفر المسافرين المتجهين إلى الإمارات العربية المتحدة بحمل نسخة مادية من بطاقة الهوية الإماراتية الخاصة بهم، على الرغم من تحرك الإمارات العربية المتحدة نحو وثائق الإقامة الرقمية.
وأكد طه صديق، مالك شركة صديق للسفريات: "عندما يحجز الشخص تذكرة معنا، نحثه على حمل بطاقة الهوية الإماراتية، بغض النظر عن المكان الذي يسافر إليه. وبعد أن أوقفت الإمارات ختم التأشيرات على جوازات السفر، أصبحت مثل هذه الحالات شائعة في المطارات الهندية، على الرغم من انخفاضها مؤخرًا".
كما شارك ليبين فارغيس، مدير المبيعات في شركة روه للسفر والسياحة، تجربته في التوقف في مطار هندي للتحقق من التأشيرة. وقال: "لا يحمل العديد من المقيمين ختم تأشيرة على جوازات سفرهم، وتعتبر بطاقة الهوية الإماراتية الآن نسخة من تأشيرة الإمارات العربية المتحدة". وأضاف أيضًا: "غالبًا ما يصر الموظفون في المطارات الهندية على رؤية البطاقة الفعلية".
في عام 2022، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ في الإمارات العربية المتحدة أن بطاقات الهوية الإماراتية تعمل الآن كدليل رسمي على الإقامة، لتحل محل الممارسة السابقة المتمثلة في ختم التأشيرات في جوازات السفر. تتضمن بطاقة الهوية الإماراتية المحدثة جميع معلومات الإقامة الضرورية، ويمكن لموظفي الهجرة في المطارات قراءة هذه البيانات رقميًا.