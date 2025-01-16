مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بـ60.2 مليون مقعد

وفي حين حافظ المطار على مكانته، سجل زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد المقاعد مقارنة بعام ما قبل الجائحة 2019. وقد دعمت طيران الإمارات وفلاي دبي المكانة الرائدة لمطار دبي، حيث تتمتعان بحضور قوي في المطار وتطيران إلى أكثر من 265 وجهة.