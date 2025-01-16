مطار دبي الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بـ60.2 مليون مقعد
من المتوقع أن يصبح مطار دبي الدولي بحلول عام 2025 المطار الدولي الأكثر ازدحاماً لعام 2024، مع 60.236 مليون مقعد (لشركات الطيران)، بزيادة قدرها 7% مقارنة بالعام السابق، وفقاً لشركة الاستشارات العالمية للطيران OAG.
وفي حين حافظ المطار على مكانته، سجل زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد المقاعد مقارنة بعام ما قبل الجائحة 2019. وقد دعمت طيران الإمارات وفلاي دبي المكانة الرائدة لمطار دبي، حيث تتمتعان بحضور قوي في المطار وتطيران إلى أكثر من 265 وجهة.
ومن المثير للاهتمام أن الهيئة العامة للطيران المدني أفادت مؤخراً أن سماء الإمارات العربية المتحدة شهدت أكثر من مليون حركة طيران العام الماضي، حيث سجلت رحلة طيران الإمارات رقم 305 القادمة من شنغهاي الحركة الجوية رقم مليون في 22 ديسمبر 2024.
وكما ذكرت صحيفة خليج تايمز في وقت سابق، كان طريق دبي-الرياض هو الطريق السادس الأكثر ازدحاماً.
واحتل مطار الدوحة في قطر المرتبة العاشرة، وكان المطار الوحيد الآخر في منطقة مجلس التعاون الخليجي الذي جاء بين أفضل 10 مطارات بإجمالي 32.455 مليون مقعد، بزيادة قدرها 13 في المائة. وتراجع مطار الدوحة من المركز التاسع في عام 2023 إلى المركز العاشر في عام 2024.
وبحسب OAG، فإن مطار لندن هيثرو، الذي يحتل المركز الثاني، يتخلف عن مطار دبي بنحو 11.877 مليون مقعد، حيث سجل 48.358 مليون مقعد العام الماضي، وسجل نمواً بنسبة 4% في عدد المقاعد في عام 2024 مقارنة بعام 2023.
كان مطار سيول إنتشون الدولي ثالث أكثر المطارات الدولية ازدحاماً بـ41.633 مليون مقعد.
ومن بين المطارات الأخرى، جاء مطار "شانغي" سنغافورة في المرتبة الرابعة، يليه مطار أمستردام، ثم مطار إسطنبول، ثم مطار شارل ديغول في باريس، ثم مطار فرانكفورت الدولي، ثم مطار هونج كونج الدولي.
كان مطار أتلانتا هارتسفيلد جاكسون الدولي هو المطار الأكثر ازدحاماً في العالم في عام 2024 حيث بلغ عدد المقاعد فيه 62.7 مليون مقعد. ويشمل ذلك الرحلات الداخلية والدولية.
وجاء مطار دبي الدولي في المركز الثاني، يليه مطار طوكيو الدولي، ومطار لندن هيثرو، ومطار دالاس/فورت وورث الدولي، ومطار دنفر الدولي، ومطار قوانغتشو باييون، ومطار إسطنبول، ومطار شنغهاي بودونغ الدولي، ومطار شيكاغو أوهير الدولي.