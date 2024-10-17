مسقط: هبوط طائرة هندية تقل 192 راكباً بعد حادث أمني

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في سلطنة عُمان عن هبوط اضطراري لطائرة تابعة لشركة طيران أجنبية في مطار مسقط الدولي. وكانت الطائرة، التي تقل 192 راكباً، في رحلة من الرياض إلى مومباي، إلا أنه تعين عليها الهبوط اضطرارياً بسبب حادث أمنيّ.

وأكدت الهيئة في بيانها على سرعة تجاوب فرق الطوارئ والجهات المعنية مع الحادثة، حيثُ اتخذت كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الركاب وطاقم الطائرة. كما طمأنت الهيئة الجميع بأنه لم يكن هناك أي تهديد فعليّ على متن الطائرة.

وأشادت الهيئة بجهود فرق الاستجابة والشركاء الاستراتيجيين في التعامل مع الموقف بكفاءة و احترافية، مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والأمان طوال العملية.