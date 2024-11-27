محمد بن راشد يطلع على الطائرة الجديدة A350 لطيران الإمارات
هبطت أول طائرة إيرباص A350 تابعة لطيران الإمارات في دبي، وقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الأربعاء، بزيارة المطار لاستكشاف طائرة الإيرباص التي ستخدم العديد من عملاء الشركة اعتباراً من يناير/كانون الثاني.
واطلع سمو، على مميزات الطائرة الجديدة، وتجول في الممر، وجلس في مقصورة الركاب، ونظر إلى قمرة القيادة التي تحتوي على أزرار أقل وشاشات أكثر.
وبعد أن استعدت للخدمة في رحلتها الرسمية الأولى من تولوز إلى دبي يوم الاثنين، ستتوجه طائرة الإمارات A350 إلى إدنبرة في أول رحلة تجارية لها في 3 يناير/كانون الثاني. ومن المقرر بعد ذلك أن تخدم ثماني مدن أخرى في الشرق الأوسط وغرب آسيا.
ومن المتوقع أن تتسلم شركة طيران دبي الرائدة ما مجموعه 65 طائرة من طراز إيرباص A350 خلال الأعوام القليلة المقبلة.
ما الذي يجعل طائرة A350 مميزة؟
تم تجهيز هذه الطائرة بتقنيات ذكية وبعض "منتجات الجيل القادم على متن الطائرة". وهي صديقة للبيئة أيضًا - فهي تستهلك وقودًا أقل حيث يعمل هيكلها المبتكر على تقليص بصمتها الكربونية.
يتكون سبعون في المائة من هيكل طائرة A350 من مواد متقدمة بما في ذلك 53 في المائة من المواد المركبة، وهي أخف وزنا وأكثر قوة من تلك المستخدمة في تصاميم الطائرات السابقة.
وتشتمل الطائرة على ثلاث درجات من المقصورة، وتستوعب 312 راكباً بما في ذلك 32 مقعداً من الدرجة الأولى من فئة رجال الأعمال، و21 مقعداً في الدرجة الاقتصادية الممتازة، و259 مقعداً في الدرجة الاقتصادية ذات المساحة الواسعة.
وأشاد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بفريق عمل طيران الإمارات الذي قاد تقدم الشركة التي تنافس الآن على أعلى التصنيفات في جودة خدمة الركاب والراحة والسلامة.