محمد بن راشد يطلع على الطائرة الجديدة A350 لطيران الإمارات

وبعد أن استعدت للخدمة في رحلتها الرسمية الأولى من تولوز إلى دبي يوم الاثنين، ستتوجه طائرة الإمارات A350 إلى إدنبرة في أول رحلة تجارية لها في 3 يناير/كانون الثاني. ومن المقرر بعد ذلك أن تخدم ثماني مدن أخرى في الشرق الأوسط وغرب آسيا.