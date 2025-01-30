محمد بن راشد: دبي مطار العالم وعالم جديد في قطاع الطيران
يعد مطار دبي الدولي أكبر مطار دولي في العالم على مدى العقد الماضي، وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي يوم الخميس إن دبي هي "مطار العالم".
وقال سموه : "استقبل مطار دبي الدولي خلال السنوات العشر الماضية أكثر من 700 مليون مسافر وكان المطار الأكثر ازدحاماً في العالم بواقع 3.3 مليون حركة جوية بحسب مجلس المطارات الدولي".
وأضاف أن "دبي مطار العالم وعالم جديد في قطاع الطيران".
وعلى مدى السنوات العشر الماضية، استقبل مطار دبي الدولي 770 مليون مسافر، وهو المطار الدولي الأكثر ازدحاماً في العالم بـ3.3 مليون حركة جوية، وفقاً لمجلس المطارات الدولي.
واستقبل المطار، الذي يحتوي على أحدث التقنيات، نحو 92 مليون مسافر في العام الماضي وحده، وشهد 440 ألف حركة جوية مع 106 شركات طيران ورحلات إلى 272 مدينة في 107 دولة حول العالم.
وبالإضافة إلى مطار دبي الدولي، يوجد في دبي أيضاً مطار آل مكتوم الدولي، الذي تم افتتاحه في البداية لعمليات الشحن في عام 2010، لكنه الآن يتضمن رحلات الركاب منذ عام 2013.
ومن المتوقع أن يتوسع قطاع الطيران في دبي بشكل أكبر مع تشييد محطة جديدة في مطار آل مكتوم الدولي.
وبتكلفة تقديرية تصل إلى 128 مليار درهم، سيشهد مشروع التوسعة إنشاء خمسة مدرجات متوازية تضم 400 بوابة طائرات ضمن مساحة إجمالية قدرها 70 كيلومتراً مربعاً.
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "خلال السنوات العشر المقبلة، سيتم إنفاق 128 مليار درهم لإعادة تشكيل مشهد الطيران العالمي".
وكان سموه قد وافق على تصميمات مبنى الركاب الجديد في إبريل/نيسان من العام الماضي، وبدأ تنفيذ المشروع على الفور.
وبمجرد اكتماله، سيصبح حجم مطار آل مكتوم الدولي خمسة أضعاف حجم مطار دبي الدولي الحالي. وسيتم نقل جميع العمليات من مطار دبي الدولي تدريجياً إلى مطار آل مكتوم الدولي.