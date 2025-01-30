محمد بن راشد: دبي مطار العالم وعالم جديد في قطاع الطيران

واستقبل المطار، الذي يحتوي على أحدث التقنيات، نحو 92 مليون مسافر في العام الماضي وحده، وشهد 440 ألف حركة جوية مع 106 شركات طيران ورحلات إلى 272 مدينة في 107 دولة حول العالم.