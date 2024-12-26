مأساة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية: 38 قتيلاً و29 ناجياً
كان يوم عيد الميلاد عندما تحطمت طائرة ركاب في غرب كازاخستان، بالقرب من مدينة "أكتاو". ومن بين 67 شخصاً كانوا على متن الطائرة، لقي 38 شخصاً حتفهم، بينما نجا 29 آخرون بأعجوبة.
هزت مأساة الخطوط الجوية الأذربيجانية العالم، حيث تم إعلان يوم حداد وطني، وانهالت التعازي من جميع أنحاء العالم.
وأظهر مقطع فيديو للحادث هبوط الطائرة بسرعة قبل أن تشتعل النيران فيها عند اصطدامها بشاطئ البحر، ثم تصاعد دخان أسود كثيف. وشوهد الركاب وهم يتعثرون في محاولة الخروج من جزء من هيكل الطائرة الذي ظل سليماً.
أولئك الذين شاهدوا الطائرة عندما ارتطمت بالأرض لم يتمكنوا من إخراج المشهد من أذهانهم.
وقالت امرأة كازاخستانية هرعت إلى موقع الحادث لمساعدة الناجين: "كانوا ملطخين بالدماء. كانوا يبكون. كانوا يطلبون المساعدة".
وقالت إنهم أنقذوا بعض المراهقين. وأضافت في برنامج إذاعي: "توسلت فتاة: أنقذوا أمي، أمي موجودة هناك".
وذكرت وكالة أنباء أذربيجان الرسمية "أذرتاج" أنه تم العثور على الصندوق الأسود للطائرة، الذي يسجل بيانات الرحلة. ولم تتوفر تفاصيل من السجل بعد مع بدء التحقيقات.
وفيما يلي ما نعرفه حتى الآن، استناداً إلى النتائج الأولية:
من كان على متن الرحلة؟
وذكرت الخطوط الجوية الأذربيجانية أن 67 شخصاً كانوا على متن الطائرة - 62 راكباً وخمسة من أفراد الطاقم.
تم نقل 29 ناجياً، بينهم ثلاثة أطفال، إلى المستشفى، فيما يجري انتشال جثث القتلى.
إلى أين كانت الطائرة متجهة؟
كان من المقرر أن تطير طائرة إمبراير 190 باتجاه الشمال الغربي من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني في الشيشان جنوب روسيا، لكنها انحرفت عن مسارها بدلاً من ذلك.
وأظهر موقع "فلايت رادار" الطائرة وهي تنحرف عن مسارها الطبيعي، حيث عبرت بحر قزوين ثم دارت حول المنطقة قبل أن تتحطم في نهاية المطاف بالقرب من أكتاو، مركز النفط والغاز على الساحل الشرقي للبحر.
تقع مدينة أكتاو على الشاطئ المقابل لبحر قزوين من أذربيجان وروسيا. وقد رصدت مواقع تتبع حركة الطيران التجارية الطائرة وهي تحلق شمالاً على مسارها المقرر على طول الساحل الغربي، قبل أن يتوقف تسجيل مسار رحلتها. ثم ظهرت الطائرة مرة أخرى على الساحل الشرقي، حيث حلقت بالقرب من مطار أكتاو قبل أن تتحطم على الشاطئ.
وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة "نفذت هبوطاً اضطرارياً" على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من أكتاو.
لماذا تحطمت؟
وقالت شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية في البداية إن الطائرة حلقت بين سرب من الطيور قبل أن تسحب بيانها.
وقالت هيئة مراقبة الطيران الروسية على تليجرام: "تمهيدياً: بعد الاصطدام بالطيور، وبسبب حالة الطوارئ على متن الطائرة، قرر قائدها التوجه إلى مطار بديل - وتم اختيار أكتاو".
ولكن ريتشارد أبولافيا، المحلل في شركة الاستشارات "أيرودايناميك أدفايزوري"، قال إن الاصطدام بالطيور عادة ما يؤدي إلى هبوط الطائرة في أقرب مكان مناسب. وأضاف: "قد تفقد السيطرة على الطائرة، ولكنك لا تطير بشكل عشوائي خارج المسار نتيجة لذلك".
وقال مكتب المدعي العام في أذربيجان إنه لا يستطيع "الكشف عن أي نتائج للتحقيق" في هذا الوقت.
وأضافت أنه "يتم دراسة جميع السيناريوهات المحتملة، ويتم إجراء التحليلات المتخصصة اللازمة".
وقالت إن فريق تحقيق بقيادة نائب المدعي العام في أذربيجان تم إرساله إلى كازاخستان ويعمل في موقع التحطم.
تم إغلاق مطار روسي على مسار الرحلة
أعلنت السلطات في منطقتين روسيتين مجاورتين للشيشان، إنغوشيتيا وأوسيتيا الشمالية، عن وقوع ضربات بطائرات بدون طيار صباح الأربعاء.
وقال مسؤول في مطار ماخاتشكالا في روسيا، الواقع على الساحل الغربي لبحر قزوين وأقرب مطار إلى المكان الذي اختفت فيه الطائرة عن التتبع، لوكالة رويترز إن المطار أغلق أمام حركة المرور القادمة لعدة ساعات صباح الأربعاء. ولم يتسن لرويترز الوصول على الفور إلى مسؤولين في مطار جروزني.
وقالت السلطات في كازاخستان إن لجنة حكومية تم تشكيلها للتحقيق فيما حدث وأمرت أعضائها بالتوجه إلى موقع الحادث والتأكد من حصول أسر القتلى والمصابين على المساعدة التي يحتاجونها.
وقالت الحكومة الكازاخستانية إن كازاخستان ستتعاون مع أذربيجان في التحقيق. وذكرت وكالة الأنباء الروسية "تاس" نقلاً عن شركة الخطوط الجوية الأذربيجانية أنها علقت رحلاتها من باكو إلى منطقة الشيشان الروسية حتى اكتمال التحقيق.
(مدخلات من وكالة فرانس برس ورويترز)