مأساة تحطم طائرة الخطوط الجوية الأذربيجانية: 38 قتيلاً و29 ناجياً

كان من المقرر أن تطير طائرة إمبراير 190 باتجاه الشمال الغربي من العاصمة الأذربيجانية باكو إلى مدينة غروزني في الشيشان جنوب روسيا، لكنها انحرفت عن مسارها بدلاً من ذلك.

وأظهر موقع "فلايت رادار" الطائرة وهي تنحرف عن مسارها الطبيعي، حيث عبرت بحر قزوين ثم دارت حول المنطقة قبل أن تتحطم في نهاية المطاف بالقرب من أكتاو، مركز النفط والغاز على الساحل الشرقي للبحر.

تقع مدينة أكتاو على الشاطئ المقابل لبحر قزوين من أذربيجان وروسيا. وقد رصدت مواقع تتبع حركة الطيران التجارية الطائرة وهي تحلق شمالاً على مسارها المقرر على طول الساحل الغربي، قبل أن يتوقف تسجيل مسار رحلتها. ثم ظهرت الطائرة مرة أخرى على الساحل الشرقي، حيث حلقت بالقرب من مطار أكتاو قبل أن تتحطم على الشاطئ.

وقالت الخطوط الجوية الأذربيجانية إن الطائرة "نفذت هبوطاً اضطرارياً" على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من أكتاو.