لا تأثير للعاصفة الشتوية على رحلات الطيران الإماراتية إلى الولايات المتحدة
قالت الخطوط الجوية الإماراتية، يوم أمس الاثنين، إن رحلاتها إلى الولايات المتحدة لم تتأثر بالطقس العاصف بسبب العاصفة الشتوية.
وقد أدت العاصفة، التي جلبت الثلوج والجليد إلى أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة، إلى إلغاء أكثر من 2200 رحلة جوية وتعطل أكثر من 10 آلاف رحلة أخرى.
كما أكدت شركة الاتحاد للطيران، شركة الطيران الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، للمسافرين أن جميع رحلاتها المتجهة إلى الولايات المتحدة "كانت تسير كما هو مقرر" مساء الاثنين.
وأكدت الشركة يوم أمس الاثنين أيضاً أن "رحلاتها نحو الولايات المتحدة لم تتأثر" على الرغم من سوء الأحوال الجوية.
وتسببت العاصفة الشتوية التي أثرت على أكثر من 12 ولاية أمريكية في إصدار تحذيرات بشأن الأحوال الجوية لنحو 60 مليون شخص.
وقد انقطعت الكهرباء عن أكثر من 250 ألف منزل بعد أن اتجهت العاصفة القوية نحو واشنطن بعد أن ضربت وسط الولايات المتحدة.