لا تأثير للعاصفة الشتوية على رحلات الطيران الإماراتية إلى الولايات المتحدة

وقد أدت العاصفة، التي جلبت الثلوج والجليد إلى أجزاء كبيرة من الولايات المتحدة، إلى إلغاء أكثر من 2200 رحلة جوية وتعطل أكثر من 10 آلاف رحلة أخرى.