قطاع الطيران الإماراتي يتوسع ببرامج تدريب جديدة

وأعلنت شركة بوينج العام الماضي أن هناك حاجة إلى نحو 650 ألف طيار جديد خلال العشرين عاماً المقبلة، منهم 58 ألف طيار في منطقة الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن الطلب السنوي سيصل إلى 32500 طيار، مقارنة بنحو 4500 طيار فقط دخلوا الصناعة سنوياً خلال العقدين الماضيين.