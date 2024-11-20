قطاع الطيران الإماراتي يتوسع ببرامج تدريب جديدة
مع التطور السريع الذي شهده قطاع السفر والسياحة خلال السنوات الثلاث الماضية، فإن الطلب الهائل على الطيارين يخلق فجوات في السوق قد تدفع بعض شركات الطيران إلى التنازل عن الجودة لملء الفجوات.
وأعلنت شركة بوينج العام الماضي أن هناك حاجة إلى نحو 650 ألف طيار جديد خلال العشرين عاماً المقبلة، منهم 58 ألف طيار في منطقة الشرق الأوسط. وتشير التقديرات إلى أن الطلب السنوي سيصل إلى 32500 طيار، مقارنة بنحو 4500 طيار فقط دخلوا الصناعة سنوياً خلال العقدين الماضيين.
وقال الكابتن "أبيشيك نادكارني"، الرئيس التنفيذي لأكاديمية تدريب الطيارين "بير سيفن" في الشارقة: "الطلب أكبر بنحو سبعة أضعاف مما هو متاح. وصناعة تدريب الطيران لا تتحرك بنفس وتيرة الطلب المتزايد".
والسبب وراء ذلك هو أن تدريب الطيارين مكلف ومعقد للغاية. "في الماضي، كان 20% فقط من الطيارين المدربين ينجحون في قيادة الطائرات، أما الـ80% الباقون فلا ينجحون. ولكن الآن تقوم شركات الطيران بتوظيف أشخاص من ذوي الكفاءات الأقل لأن عدد الطيارين غير كاف لتلبية الطلب".
وقال إنه ينبغي أن يكون هناك المزيد من الدعم من شركات الطيران لرعاية الشباب لدخول مدارس الطيران، حيث قد يتردد الكثيرون في إنفاق الكثير من المال على تدريب الطيارين ويخاطرون بعدم اختيارهم لتشغيل طائرة في النهاية.
ومع ذلك، شهد بير سيفين زيادة كبيرة في الطلب، حيث قام بتدريب 500 طيار في السنوات الثلاث الماضية، مع خطط لتوسيع قدرته التدريبية لتشمل 14 جهاز محاكاة طيران بحلول عام 2026.
"نحن ندرب الطيارين الذين أنهوا بالفعل تدريبهم الأولي على الطائرات المتخصصة." منذ إنشائها في عام 2014، قامت Pier Seven بتدريب أكثر من 1500 طيار.
انطلقت أمس فعاليات معرض أبوظبي للطيران 2024 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، حيث يشارك في المعرض الذي يستمر ثلاثة أيام 50 شركة طيران و40 أكاديمية تدريب ومئات الطلاب و20 ألف زائر متوقع.
وقال ديدييه ماري، الرئيس التنفيذي ومؤسس شركة Air Expo: "نهدف إلى استخدام معرض Air Expo 2024 كمنصة لإلهام الشباب لاستكشاف جميع الأدوار في مجال الطيران، من العمليات الأرضية إلى السماء".
"لقد أنشأنا MEAC لمعالجة النمو السريع للصناعة في الإمارات العربية المتحدة وحول العالم. خلال جائحة كوفيد وبعدها، خسر قطاع الطيران ملايين الوظائف تقريبًا، وكادت بعض شركات الطيران أن تفلس.
"لكن الآن، بعد مرور عامين على كوفيد-19، أصبح التعافي هائلاً، وأصبح عدد الطائرات أكبر بنسبة 10% عن ذي قبل. وبالتالي، فإن قفزة الطيران ليست مجرد تكهنات بل حقيقة واقعة".
وأضاف أن طيران الإمارات تمكنت على سبيل المثال من تعويض خسائرها الناجمة عن كوفيد-19 خلال فترة ستة أشهر، وأضاف: "لقد وسعت أسطولها بشكل كبير العام الماضي، وكذلك فعلت الاتحاد للطيران، ونحن نتحدث هنا عن الناقلتين الوطنيتين فقط. وهذا هو الوضع في جميع أنحاء العالم تقريبًا".
قالت شركة الاتحاد للتدريب على الطيران إنها شهدت زيادة بنسبة 250% في الطلب على تدريب الطيارين في الآونة الأخيرة. وقال باولو لا كافا، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتدريب على الطيران: "لقد قمنا بتدريب عدد كبير من المتخصصين في مجال الطيران الذين عادوا إلى منظومة الطيران بعد الوباء".
وقال إن العمل في مجال الطيران قد يكون مجزيًا للغاية للشباب والأفراد النشطين. وهذا لا يشمل فقط وظائف الطيارين وطاقم الطائرة والمهندسين، حيث توجد مسارات وظيفية أكثر في هذه الصناعة.
وأضاف أن الطلب المتزايد قد يكون من الصعب تلبيته، ولكن التعاون بين شركات الطيران ومنظمات التدريب والمؤسسات الأكاديمية وشركات التكنولوجيا "يمكن الصناعة من الاستجابة بشكل أسرع للتحديات والفرص المتطورة".
تقدم شركة سند للهندسة الجوية في أبوظبي مجموعة من الوظائف وبرامج التدريب في مجال الطيران. عمر الجفري هو واحد من العديد من الشباب الإماراتيين الذين بدأوا حياتهم المهنية في مجال الطيران بعد التدريب معهم. بدأ خريج كليات التقنية العليا البالغ من العمر 29 عامًا كمتدرب مع سند منذ حوالي عام، وبعد ذلك تم تعيينه كمهندس إصلاح.
"لدي خمسة إخوة أكبر مني وهم جميعًا مهندسون - كيميائيون وصناعيون ومدنيون، لكنني كنت الوحيد المهتم بمجال الطيران والفضاء. كنت دائمًا أزور المعارض الجوية المختلفة التي تقام هنا، لذا كان من المنطقي أن أركز عليها."
وقال إن العديد من الشباب يتشاركون اهتمامه بهذه الصناعة. وأضاف: "هندسة الطيران فريدة من نوعها وتحتاج إلى شخص متحمس لها حقًا لممارستها كمهنة".