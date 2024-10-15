فلاي دبي: صناعة الطيران تحتاج لمزيد من المنافسة لمعالجة نقص الطائرات

قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران، "بول غريفيث"، في أسبوع مستقبل الطيران الافتتاحي الذي انطلق يوم الثلاثاء، إن صناعة الطيران العالمية بحاجة إلى مصنع رئيسي ثالث أو حتى رابع لمعالجة النقص في الطائرات وكسر الاحتكار الثنائي الواضح لشركة إيرباص وبوينج.