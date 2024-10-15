فلاي دبي: صناعة الطيران تحتاج لمزيد من المنافسة لمعالجة نقص الطائرات
قال الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي للطيران، "بول غريفيث"، في أسبوع مستقبل الطيران الافتتاحي الذي انطلق يوم الثلاثاء، إن صناعة الطيران العالمية بحاجة إلى مصنع رئيسي ثالث أو حتى رابع لمعالجة النقص في الطائرات وكسر الاحتكار الثنائي الواضح لشركة إيرباص وبوينج.
وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي خلال حلقة حوارية بعنوان "تحسين الطلب على حركة الطيران في بيئة مقيدة " إن وجود شركة تصنيع طائرات أخرى هو أمر مهم للغاية لخلق المنافسة ومعالجة الاختناقات والتأخيرات الواضحة في مواعيد تسليم الطائرات.
وسُئل الغيث عما إذا كان يرحب بدخول طائرة كوماك سي 919 الصينية الصنع إلى السوق، فأجاب: "وجود المزيد من المنافسة أمر جيد جداً لصناعتنا".
وفي يوليو من هذا العام، أعلنت فلاي دبي أنها تقوم بتقييم "خطط تطوير مساراتها ومراجعة التردد المحتمل عبر الشبكة بسبب عدم تسليم طائرات جديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة".
وأشارت شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى أن "عدم القدرة على التنبؤ بجداول تسليم الطائرات من شركة بوينج على مدى السنوات الماضية وضع ضغوطاً كبيرة على الناقل وقدرته على التخطيط بحزم لنموه المتوقع".
في هذه الأثناء، تحاول شركة كوماك الصينية اقتحام سوق طائرات الركاب التي تهيمن عليها إيرباص وبوينج - حيث تخطط الأخيرة لخفض 17 ألف وظيفة من قوتها العاملة العالمية بعد إضراب دام شهرا.