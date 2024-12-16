فلاي دبي تفتتح صالة رجال الأعمال الجديدة
كشفت شركة فلاي دبي، الناقلة الوطنية لدولة الإمارات، عن صالة رجال الأعمال الجديدة في مطار دبي الدولي، والتي تقع بعد مسارات مراقبة الجوازات والأمن في منطقة المغادرة في المبنى 2.
افتتحت الصالة التي تبلغ مساحتها 900 متر مربع أبوابها اليوم، ويمكن أن تستوعب أكثر من 200 مسافر.
وتقع بوابة الصعود لمسافري درجة الأعمال أيضاً في الصالة حيث يمكن للمسافرين ركوب الحافلات المخصصة لرحلاتهم.
تتميز الصالة بواجهة زجاجية توفر إطلالات غير منقطعة على المدرج وإضاءة طبيعية جذابة. ويمكن للمسافرين تناول الطعام والاسترخاء، مع مجموعة من خيارات تناول الطعام. كما تحتوي الصالة على مرافق للاستحمام وغرفة صلاة وخدمة واي فاي مجانية ومحطات عمل ومحطات شحن متعددة.
كما تتميز الصالة الجديدة بإضاءة طبيعية، بتصميم مستوحى من الجمال الهادئ والخالد للكثبان الرملية الصحراوية. وتبرز الألوان الدافئة والمظهر البسيط بعض من معالم أفق دبي الشهيرة.
وفي معرض تعليقه على افتتاح صالة رجال الأعمال الجديدة، قال حمد عبيد الله، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي: "يتزامن افتتاح صالتنا الجديدة اليوم مع احتفالنا هذا العام بمرور 15 عاماً على انطلاق عملياتنا. نتوجه بجزيل الشكر للجهات المعنية كافة والشركاء الاستراتيجيين في المطار على دعمهم لتحقيق هذا الانجاز والترحيب رسمياً بالعملاء في الصالة الجديدة بتصميماتها المبتكرة".
وحضر الافتتاح الرسمي للصالة حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالإنابة، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام.
ويتاح لأعضاء برنامج سكاي واردز طيران الإمارات أيضاً الاستفادة من المزايا المختارة في صالة رجال الأعمال الجديدة اعتماداً على فئة عضويتهم.
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر من هذا العام، افتتحت الناقلة رسمياً مكتب تسجيل الوصول الجديد لدرجة رجال الأعمال في المبنى 2 بمطار دبي الدولي. ويوفر المكان المخصص لركاب درجة الأعمال في فلاي دبي تجربة تسجيل وصول سلسة مع خدمة الاستقبال والمساعدة الشخصية، وتسجيل الوصول أثناء الجلوس، وخدمة المسار السريع عبر ممرات مراقبة الجوازات والأمن.