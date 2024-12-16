فلاي دبي تفتتح صالة رجال الأعمال الجديدة

وحضر الافتتاح الرسمي للصالة حمد عبيد الله الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في فلاي دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور نائب المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء طلال أحمد الشنقيطي مساعد المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، واللواء علي عتيق بن لاحج مساعد القائد العام لشؤون المنافذ بالإنابة، وجمال الحاي نائب الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، وماجد الجوكر الرئيس التنفيذي للعمليات في مطارات دبي، إلى جانب عدد من أصحاب المصلحة الرئيسيين وممثلي وسائل الإعلام.