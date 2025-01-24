فشل إقلاع طائرة فلاي دبي يتسبب في تحويل 14 رحلة جوية

وقال مطار دبي الدولي في بيان منفصل لصحيفة "خليج تايمز" إن الإقلاع الفاشل تسبب في تحويل 14 رحلة قادمة إلى مطارات قريبة، مشيراً إلى أن "مطار دبي الدولي عاد إلى العمل بشكل طبيعي بعد تعطل العمليات في وقت سابق من هذا الصباح بسبب تعليق إقلاع رحلة فلاي دبي (FZ661)".