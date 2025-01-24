فشل إقلاع طائرة فلاي دبي يتسبب في تحويل 14 رحلة جوية
فشلت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" متجهة إلى مطار "هرجيسا" الدولي من الإقلاع من مطار دبي الدولي اليوم الجمعة، مما استدعى تحويل 14 رحلة قادمة إلى مطارات مجاورة في الإمارات.
ولم يتم الإفصاح عن سبب فشل إقلاع الطائرة، لكن متحدثاً باسم شركة الطيران أكد لصحيفة "خليج تايمز" أنه "تم إجلاء جميع الركاب وأفراد الطاقم من الطائرة بسلام".
وقال المتحدث باسم "فلاي دبي": "لقد اتبع طاقم المقصورة المدرب لدينا الإجراءات المعمول بها. إن الأولوية الرئيسية لشركة "فلاي دبي" هي سلامة طاقمنا وركابنا الذين تم نقلهم إلى البوابة على متن طائرة بديلة واستمروا في رحلتهم اللاحقة".
وأضافت شركة الطيران: "نعتذر عن الإزعاج الذي تسببنا به لجدول سفر الركاب".
تحويل 14 رحلة
وقال مطار دبي الدولي في بيان منفصل لصحيفة "خليج تايمز" إن الإقلاع الفاشل تسبب في تحويل 14 رحلة قادمة إلى مطارات قريبة، مشيراً إلى أن "مطار دبي الدولي عاد إلى العمل بشكل طبيعي بعد تعطل العمليات في وقت سابق من هذا الصباح بسبب تعليق إقلاع رحلة فلاي دبي (FZ661)".
وأضاف المتحدث باسم مطارات دبي: "تعرب مطارات دبي عن أسفها لأي إزعاج قد يتعرض له ضيوفنا، وهي تعمل مع شركاء الخدمة لضمان راحتهم وتجربة سفر سلسة لهم. وتظل السلامة والتميز في الخدمة على رأس أولوياتنا".