غرف حسية تفاعلية لأصحاب الهمم في مطار زايد الدولي
أعلن مطار زايد الدولي، يوم الخميس، عن افتتاح غرف حسية جديدة.
وبحسب مطارات أبوظبي، من المقرر أن تلبي الغرف الحسية الجديدة احتياجات أصحاب الهمم من الأطفال.
ويضم المرفق غرفتين تفاعليتين وآمنتين مصممتين لأصحاب الهمم، حيث توفر لهم مكاناً هادئاً وجذاباً للاسترخاء قبل رحلتهم. وتتميز الغرف بشاشات ضوئية تفاعلية وأنابيب فقاعات ومفروشات ومقاعد ناعمة، وفقاً للموقع الإلكتروني للمطار.
وتقع الغرف عند صالات المغادرة بالقرب من البوابة D43، في الممر بين البوابات D والبوابات C.
تكون الغرف مفتوحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع وهي مجانية للضيوف المغادرين.
شاهد فيديو الغرف الحسية أدناه:
وفي سبتمبر، أطلقت مطارات أبوظبي والاتحاد للطيران قلادة "دوار الشمس" لذوي الإعاقات غير المرئية في مطار زايد الدولي وعلى متن رحلات الاتحاد للطيران.
تهدف المبادرة إلى توفير طريقة للمسافرين من أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الخفية مثل التوحد أو الألم المزمن أو القلق للإشارة إلى الموظفين أنهم قد يحتاجون إلى مساعدة إضافية.
كما تم افتتاح صالة فسيحة جديدة في سبتمبر في مطار دبي الدولي في المبنى رقم 2، تحتوي على منطقة هادئة لتخفيف التوتر. وقد تم تصميم الصالة خصيصاً لأصحاب الهمم. كما تم تصميم منطقة مخصصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وذلك أيضاً ضمن مبادرة قلادة "دوار الشمس".