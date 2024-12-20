غرف حسية تفاعلية لأصحاب الهمم في مطار زايد الدولي

كما تم افتتاح صالة فسيحة جديدة في سبتمبر في مطار دبي الدولي في المبنى رقم 2، تحتوي على منطقة هادئة لتخفيف التوتر. وقد تم تصميم الصالة خصيصاً لأصحاب الهمم. كما تم تصميم منطقة مخصصة للقاصرين غير المصحوبين بذويهم.