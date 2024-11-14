"طيران السلام".. رحلات مسقط-صلالة بـ 9.99 ريال فقط

أعلنت شركة طيران السلام، شركة الطيران الاقتصادي من سلطنة عُمان، عن إطلاق أقل سعر لها على الإطلاق، والذي سيصبح متاحاً قريباً.
فابتداءً من الأول من ديسمبر، سيصبح بإمكان المسافرين السفر من مسقط إلى صلالة، أو العكس، مقابل 9.99 ريال عماني فقط (حوالي 95 درهماً إماراتياً).
وجاء طرح هذا السعر الجديد في إطار استراتيجية شاملة تتبناها شركة طيران السلام لتطوير نموذجها منخفض التكلفة، الذي يمنح العملاء مرونة التخطيط لرحلاتهم بما يتناسب مع احتياجاتهم. كما تُقدم شركة طيران السلام مجموعة من الخدمات الإضافية لتوفير المزيد من المرونة والراحة لركابها.
وقال "أدريان هاميلتون مانز"، الرئيس التنفيذي لطيران السلام: "يسعدنا أن نقدم هذه الأسعار الجديدة المنخفضة للغاية إلى صلالة، والتي تعد خطوة من ضمن العديد من الخطوات التي نتخذها لتعزيز مكانتنا كشركة طيران اقتصادية".
واستطرد قائلاً: "إن هدفنا هو توفير خيارات سفر بأسعار معقولة لجميع المسافرين، مع توفير المرونة والقيمة الاستثنائية مقابل المال الذي يدفعونه. لقد عملنا بجد لتغيير أسلوب عملنا والتركيز على الأسعار المنخفضة لجعل السفر الجوي في متناول الجميع".