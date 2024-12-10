طيران الإمارات: 88 ألف مسافر يومياً في ديسمبر وأيام محددة الأكثر ازدحاماً

في العام الماضي، غادر مطار دبي الدولي أكثر من 75 ألف مسافر عبر طيران الإمارات يومياً، ولكن في عام 2024 - من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 89 ألف عميل في بعض الأيام، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20 في المائة.