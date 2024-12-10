طيران الإمارات: 88 ألف مسافر يومياً في ديسمبر وأيام محددة الأكثر ازدحاماً
هل تخطط للسفر في ديسمبر/كانون الأول؟ نظرًا لأن عدد المسافرين المغادرين من دبي خلال شهر الأعياد أعلى بكثير من العام الماضي، توصي طيران الإمارات المسافرين بالتخطيط لسفرهم بعناية.
وكشفت شركة الطيران أيضًا عن الأيام الأكثر ازدحاماً لمغادرة المسافرين: من 12 إلى 15 ديسمبر، ومن 20 إلى 22 ديسمبر، ومن 27 إلى 29 ديسمبر من المقرر أن تشهد أكثر من 88 ألف مغادرة للمسافرين يوميًا.
وذكرت شركة الطيران الوطنية الإماراتية أنه يُنصح الركاب بالوصول إلى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد الرحلة. ويمكن للمسافرين الاستفادة من مجموعة واسعة من خيارات تسجيل الوصول وتسليم الأمتعة لتسريع العملية.
في العام الماضي، غادر مطار دبي الدولي أكثر من 75 ألف مسافر عبر طيران الإمارات يومياً، ولكن في عام 2024 - من المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إلى 89 ألف عميل في بعض الأيام، وهو ما يمثل زيادة بنحو 20 في المائة.
يمكن للمسافرين على متن طيران الإمارات إتمام إجراءات السفر عبر الإنترنت أو من خلال التطبيق، قبل 48 ساعة من موعد المغادرة. ويمكن للمسافرين أيضًا تسليم الأمتعة في المطار في الليلة السابقة للسفر مجانًا. تتوفر هذه الخدمة قبل 24 ساعة من المغادرة، أو قبل 12 ساعة من المغادرة إذا كانوا مسافرين إلى الولايات المتحدة.
ويمكن للمسافرين أيضًا اختيار تسجيل الوصول في المنزل مجانًا لعملاء الدرجة الأولى وأعضاء سكاي واردز بلاتينيوم. ويمكن للمسافرين المنطلقين من عجمان استخدام تسجيل الوصول على مدار الساعة في محطة حافلات عجمان المركزية، حتى 4 ساعات قبل إقلاع الرحلة. وقالت طيران الإمارات إنه من الضروري التأكد من أن الأمتعة تلبي المتطلبات.
خلال فترة الأعياد، يمكن لأصحاب الهمم الاستفادة من الدعم من الموظفين المدربين، بما في ذلك دليل مخطط مسبقًا لمطار دبي الدولي (DXB) للأشخاص ذوي الإعاقات الخفية.
تتوفر أيضًا ساعتين مجانيتين لركن السيارات في المطار والوصول إلى مسار الأولوية المخصص لتسجيل الوصول ومراقبة جوازات السفر والأمن والصعود على متن الطائرة إذا لزم الأمر.