طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى بغداد حتى 14 ديسمبر

سارع بعض المغتربين في الإمارات العربية المتحدة إلى العودة إلى بلادهم، ودفعوا ضعف ثمن تذاكر الطيران إلى لبنان، متفائلين بعد أنباء وقف إطلاق النار، على الرغم من انتهاك الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، في اليوم التالي.