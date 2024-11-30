طيران الإمارات تلغي رحلاتها إلى بغداد حتى 14 ديسمبر
سيتم إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بغداد حتى 14 ديسمبر 2024.
لن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي ومقصدهم النهائي بغداد بالسفر في نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر، وفقًا لتحديث السفر من الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي الوقت نفسه، تقوم شركة فلاي دبي، شريكة طيران الإمارات، بتشغيل رحلات إلى بغداد. وسيتم قبول العملاء الذين أكدوا حجوزاتهم مع الوجهة النهائية بغداد على فلاي دبي للسفر.
ونصحت الشركة المسافرين بمراقبة حالة الرحلات على متن فلاي دبي بشكل منتظم.
تم إلغاء رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت حتى 31 ديسمبر 2024. لن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي والوجهة النهائية بيروت بالسفر إلى نقطة انطلاقهم.
سارع بعض المغتربين في الإمارات العربية المتحدة إلى العودة إلى بلادهم، ودفعوا ضعف ثمن تذاكر الطيران إلى لبنان، متفائلين بعد أنباء وقف إطلاق النار، على الرغم من انتهاك الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني، في اليوم التالي.
في 28 نوفمبر/تشرين الثاني، أصابت نيران الدبابات الإسرائيلية ست مناطق في جنوب لبنان. وزعم الجيش الإسرائيلي أن وقف إطلاق النار انتهك بعد أن وصل ما أسماه بالمشتبه بهم، بعضهم في مركبات، إلى عدة مناطق في المنطقة الجنوبية.
ونصحت طيران الإمارات المسافرين المتأثرين بإلغاء الرحلات بالاتصال بطيران الإمارات في حالة الحجز المباشر، أو الاتصال بوكلاء الحجز للحصول على خيارات سفر بديلة. وأضافت الشركة أنه يتعين على العملاء أيضًا التأكد من تحديث تفاصيل الاتصال لتلقي التحديثات.
وقالت الشركة "نواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب ونحن على اتصال بالسلطات المعنية بشأن التطورات".