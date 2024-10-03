طيران الإمارات تعود إلى لاجوس بعد انقطاع عامين

ويمكن للمسافرين الآن الانطلاق في رحلة يومية من دبي في الساعة 9:45 صباحاً، حيث تصل الرحلة إلى لاجوس في الساعة 3:20 مساءً، وتستغرق حوالي سبع ساعات. بالنسبة لرحلة العودة من لاجوس، تنطلق الطائرة في الساعة 5:30 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 5:10 صباحاً في اليوم التالي.