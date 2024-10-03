طيران الإمارات تعود إلى لاجوس بعد انقطاع عامين
عادت شركة "طيران الإمارات"، التي يقع مقرها في دبي، لتشغيل رحلاتها اليومية إلى مدينة "لاجوس" بعد توقف دام عامين. واستأنفت الشركة هذه الخدمة اعتباراً من 1 أكتوبر، حيث هبطت أول رحلة لها في مطار مورتالا محمد الدولي (MMIA).
ويمكن للمسافرين الآن الانطلاق في رحلة يومية من دبي في الساعة 9:45 صباحاً، حيث تصل الرحلة إلى لاجوس في الساعة 3:20 مساءً، وتستغرق حوالي سبع ساعات. بالنسبة لرحلة العودة من لاجوس، تنطلق الطائرة في الساعة 5:30 مساءً، وتصل إلى دبي في الساعة 5:10 صباحاً في اليوم التالي.
وتمت جدولة الرحلات اليومية لتحسين الاتصالات من وإلى الوجهات الرئيسية في أوروبا والولايات المتحدة والشرق الأقصى والشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، مما يسهل حركة الأعمال والسياحة من وإلى نيجيريا.
ولتسهيل السفر إلى دبي وما بعدها، ستساعد طيران الإمارات المسافرين من نيجيريا في الحصول على تأشيرات دبي لمدة 48 ساعة و96 ساعة للمسافرين من نيجيريا، وهذا العرض خاص بطيران الإمارات.
وتسير طيران الإمارات رحلاتها بين دبي ولاجوس باستخدام طائرة بوينج 777-300ER. تحتوي هذه الطائرة على ثمانية أجنحة مخصصة للدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة رجال الأعمال، و304 مقاعد في الدرجة الاقتصادية.
واحتفالاً باستئناف هذه الرحلات، قام برنامج الولاء "سكاي واردز" التابع لطيران الإمارات بإعادة مستويات حالة العضوية السابقة لأعضائه، مما يضمن لهم الاستمرار في الحصول على المزايا والتقدير.
وقال عدنان كاظم، نائب رئيس طيران الإمارات والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية: "لقد طال انتظار هذه اللحظة، ونحن متحمسون لاستئناف الرحلات إلى لاجوس، والمساعدة في إعادة ربط المسافرين بسلاسة إلى دبي وعبرها، بالإضافة إلى تقديم تجربة عالمية المستوى على متن الطائرة."
تعزيز الروابط التجارية
مع استئناف عملياتها إلى لاجوس، توفر طيران الإمارات اتصالاً سلساً إلى واحدة من أكبر مراكز الاقتصاد في أفريقيا، مما يسهل التجارة العالمية ويعزز الروابط التجارية، بما يتماشى مع العلاقات التجارية القوية بين الإمارات ونيجيريا.
سيدعم قسم الشحن "سكاي كارغو" الأعمال النيجيرية من خلال تقديم أكثر من 300 طن من سعة الشحن في حمولات الطائرات أسبوعياً، إلى ومن لاغوس، نحو أسواق رئيسية مثل الإمارات وماليزيا وهونغ كونغ والبحرين وغيرها.
وسيتم نقل السلع المتوقعة، مثل حبوب الكولا والأغذية والمشروبات والمواد التي تتطلب توصيلاً عاجلاً، عبر مركز الطيران المتطور في دبي، بسرعة وكفاءة وموثوقية، بفضل محفظة المنتجات المتخصصة المتنوعة للشركة. ومن المتوقع أن تشمل الواردات إلى نيجيريا أسواقاً رئيسية مثل الإمارات والهند وهونغ كونغ، مع سلع رئيسية تتضمن مزيجاً من الشحنات العامة والأدوية والإلكترونيات.