طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الأردن وتواصل التأجيل إلى بيروت
أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدماتها إلى عمّان اعتباراً من السادس من أكتوبر المقبل.
وفي وقت سابق، ألغت شركات الطيران في الإمارات وأعادت توجيه العديد من الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في عدة أجزاء من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية.
وجاء إغلاق المجال الجوي في إسرائيل والأردن والعراق ولبنان يوم الثلاثاء في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.
وأعلنت طيران الإمارات في تحديث لها أن الرحلات إلى بيروت ستظل ملغاة حتى 15 أكتوبر، ولن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي والوجهة النهائية هي بيروت بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.
كما مددت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، إلغاء رحلاتها من وإلى بيروت حتى 11 أكتوبر/تشرين الأول، استجابة للتطورات الإقليمية المستمرة.
الرحلات المتأثرة هي الرحلة EY535 من أبو ظبي (AUH) إلى بيروت (BEY)، والرحلة EY538 من بيروت إلى أبو ظبي.
وقالت الاتحاد للطيران إنه ما لم يتخذ الركاب ترتيبات سفرهم اللاحقة من أبوظبي، فلن يُسمح للعملاء الذين يمرون عبر الإمارة بوجهة نهائية هي بيروت بالسفر من نقطة انطلاقهم.
وأكد متحدث باسم شركة الاتحاد للطيران، استئناف خدمات الرحلات الجوية بين أبوظبي (AUH) وتل أبيب (TLV) يوم الخميس 3 أكتوبر.
وستظل رحلات طيران الإمارات من وإلى العراق (البصرة وبغداد) وإيران (طهران) ملغاة حتى 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضافت طيران الإمارات أنه لن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي الذين لديهم وجهات نهائية في العراق وإيران بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول.
وقالت شركتا الطيران إن من المستحسن للعملاء الاتصال بوكلاء الحجز لديهم للحصول على خيارات سفر بديلة أو الاتصال بشركات الطيران إذا حجزوا معهم بشكل مباشر.
ويتعين على الركاب أيضًا التأكد من تحديث بيانات الاتصال الخاصة بهم. وتواصل شركات الطيران مراقبة التطورات في مختلف أنحاء المنطقة والبقاء على اتصال بالسلطات المعنية.
وفي وقت سابق، أكد متحدث باسم فلاي دبي لصحيفة خليج تايمز أن الرحلات الجوية من دبي إلى إيران والعراق وإسرائيل والأردن عبر فلاي دبي ستستأنف في الرابع من أكتوبر/تشرين الأول.