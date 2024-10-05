طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى الأردن وتواصل التأجيل إلى بيروت

أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدماتها إلى عمّان اعتباراً من السادس من أكتوبر المقبل.

وفي وقت سابق، ألغت شركات الطيران في الإمارات وأعادت توجيه العديد من الرحلات الجوية بسبب إغلاق المجال الجوي في عدة أجزاء من الشرق الأوسط وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

وجاء إغلاق المجال الجوي في إسرائيل والأردن والعراق ولبنان يوم الثلاثاء في أعقاب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.