طيران الإمارات تحظر أجهزة النداء واللاسلكي على رحلاتها
قالت طيران الإمارات في آخر تحديث للسفر لها مساء الجمعة، إنه يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة إلى دبي أو القادمة منها أو العابرة لها حمل أجهزة النداء اللاسلكي (وكي توكي) في الأمتعة المسجلة أو المحمولة في المقصورة.
وأضافت الشركة التي تتخذ من دبي مقراً لها، أن "شرطة دبي ستقوم بمصادرة مثل هذه العناصر الموجودة في حقائب اليد أو الأمتعة المسجلة الخاصة بالركاب".
في هذه الأثناء، ومنذ وقت مبكر من 19 سبتمبر/أيلول، مُنع المسافرون من وإلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت من حمل أجهزة النداء واللاسلكي على جميع الرحلات الجوية، في أعقاب الهجوم الشامل على أجهزة الاتصالات التابعة لحزب الله.
ولا تزال الرحلات الجوية متوقفة بين الإمارات العربية المتحدة ولبنان. ولن تقوم طيران الإمارات بأي رحلات بين دبي وبيروت حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول. كما ألغت الشركة جميع الرحلات المنتظمة من وإلى العراق (البصرة وبغداد)، وإيران (طهران)، والأردن (عمان) حتى الخامس من أكتوبر/تشرين الأول بسبب الاضطرابات الإقليمية.
وأشارت طيران الإمارات إلى أنه "لن يتم قبول العملاء العابرين عبر دبي الذين لديهم وجهات نهائية في العراق وإيران والأردن للسفر في نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر".
واستؤنفت الرحلات الجوية من دبي إلى إيران والعراق وإسرائيل والأردن عبر فلاي دبي يوم الجمعة، في حين استأنفت شركة الاتحاد للطيران ومقرها أبوظبي خدمات الرحلات الجوية بين أبوظبي (AUH) وتل أبيب (TLV) يوم الخميس.