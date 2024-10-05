طيران الإمارات تحظر أجهزة النداء واللاسلكي على رحلاتها

قالت طيران الإمارات في آخر تحديث للسفر لها مساء الجمعة، إنه يُحظر على جميع الركاب المسافرين على الرحلات المتجهة إلى دبي أو القادمة منها أو العابرة لها حمل أجهزة النداء اللاسلكي (وكي توكي) في الأمتعة المسجلة أو المحمولة في المقصورة.