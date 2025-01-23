طيران الإمارات تبدأ رحلات يومية بطائرة A350 إلى مومباي وأحمد آباد
سيحظى المسافرون إلى المدينتين الهنديتين الكبيرتين -مومباي وأحمد أباد- بفرصة ركوب وتجربة طائرة (A350) الجديدة من طيران الإمارات ابتداءً من 26 يناير.
ومع إضافة هاتين المدينتين، تخدم طائرة إيرباص (A350) الآن خمس وجهات ضمن شبكة الناقل التي مقرها دبي، بما في ذلك إدنبرة والكويت والبحرين.
تتميز هذه الطائرة بأحدث التصميمات الداخلية لطيران الإمارات.
تتميز طائرة (A350) بأحدث التصاميم الداخلية لطيران الإمارات، وهي مزودة بتقنيات ذكية وبعض "المنتجات المتطورة من الجيل الجديد" التي تعد بـ "مستويات استثنائية من الراحة".
وسوف تعمل خدمات طائرة الإمارات (A350) إلى مومباي وأحمد آباد على النحو التالي (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي):
رحلات يومية (EK502) و (EK503)
تغادر الرحلة رقم (EK502) دبي في الساعة 1.15 ظهراً، وتصل إلى مومباي في الساعة 5.50 مساءً. أما رحلة العودة رقم (EK503)، فتغادر مومباي في الساعة 7.20 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 9.05 مساءً.
رحلات يومية (EK538) و (EK539)
تغادر الرحلة رقم (EK538) مطار دبي في الساعة 10:50 مساءً، وتصل إلى أحمد آباد في الساعة 2:55 صباحاً (في اليوم التالي). تغادر الرحلة رقم (EK539) مطار أحمد آباد في الساعة 4:25 صباحاً لتصل إلى دبي في الساعة 6:15 صباحاً.
وبالإضافة إلى رحلاتها على متن طائرات إيرباص (A350)، تخدم طيران الإمارات حالياً مدينتي مومباي وبنغالور برحلات يومية على متن طائراتها إيرباص (A380)، مما يوفر للعملاء خيار الاختيار بين أربع درجات سفر، بما في ذلك الدرجة الاقتصادية الممتازة. وتخدم طيران الإمارات تسع نقاط في الهند بواقع 167 رحلة أسبوعياً.