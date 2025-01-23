طيران الإمارات تبدأ رحلات يومية بطائرة A350 إلى مومباي وأحمد آباد

تغادر الرحلة رقم (EK502) دبي في الساعة 1.15 ظهراً، وتصل إلى مومباي في الساعة 5.50 مساءً. أما رحلة العودة رقم (EK503)، فتغادر مومباي في الساعة 7.20 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 9.05 مساءً.