طيران الإمارات تبدأ تشغيل طائرات بوينج 777 المحدثة إلى الكويت والدمام
أعلنت طيران الإمارات عن خططها لإطلاق طائرات بوينج 777 المحدثة التي تحتوي على أحدث مقصورات درجة الأعمال والدرجة السياحية المميزة إلى الكويت والدمام في المملكة العربية السعودية، مع إضافة المزيد من الطائرات المجهزة بالمقصورات المحدثة إلى الخدمة المنتظمة.
وتهدف شركة الطيران إلى توفير المزيد من الفرص لعملائها المسافرين على الرحلات القصيرة لتجربة أحدث منتجاتها، بالإضافة إلى رفع مستوى السفر المتميز، حيث أصبحت الكويت والدمام ثاني وثالث مدينة في دول مجلس التعاون الخليجي يتم خدمتها بواسطة طائرات الإمارات بوينج 777 المجددة.
وستعمل طائرات بوينج 777 المحسّنة التابعة لطيران الإمارات، والتي تحتوي على الدرجة الاقتصادية المميزة والجيل القادم من درجة الأعمال، على النحو التالي:
الكويت: سيتم تشغيل طائرة بوينج 777 الجديدة التابعة لطيران الإمارات على الرحلتين EK855 وEK856 اعتبارًا من 27 أكتوبر.
الدمام: ستعمل طائرة الإمارات البوينج 777 المجددة على الرحلات اليومية EK823 وEK824 بالإضافة إلى EK821 وEK822 اعتبارًا من 22 نوفمبر. تصبح الدمام الوجهة الثانية في المملكة العربية السعودية التي يتم خدمتها بطائرة الإمارات البوينج 777 المجددة.
ودخلت طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات مرحلة التجديد في أوائل يوليو، وحتى الآن، دخلت ست طائرات منها الخدمة بالكامل، وتطير إلى جنيف، وزيوريخ، وبروكسل، وهانيدا، والرياض.
وتتميز الطائرة بأربع درجات، وتضم 24 مقعدًا من الدرجة الاقتصادية المميزة موزعة على شكل 2-4-2. وتتكون المقاعد الجلدية الكريمية بعرض 19.5 بوصة ومسافة بين المقاعد 38 بوصة، ويمكن إمالة المقعد بمقدار 8 بوصات للتمدد والاسترخاء، بالإضافة إلى مساند رأس قابلة للتعديل في 6 اتجاهات.
في درجة الأعمال الجديدة على متن طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات، تتحول المقاعد إلى سرير مسطح واسع يمكن إمالة ظهره حتى 78.6 بوصة. وتساعد شاشة HD مقاس 23 بوصة في مقعد درجة الأعمال، وهي واحدة من أكبر الشاشات في الأجواء، في تقديم تجربة ترفيهية فائقة أثناء الرحلة.
وستتضمن مقصورة درجة الأعمال في طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات أيضاً باراً صغيراً للوجبات الخفيفة والمشروبات المنعشة. وتضم مقصورة الدرجة الاقتصادية الجديدة 256 مقعداً مصمماً هندسياً بألوان رمادية وزرقاء ناعمة.
وستقوم طيران الإمارات بتوسيع شبكتها من المدن التي تضم أحدث المنتجات في درجة الأعمال والدرجة السياحية المميزة، مع إدخال طائرات بوينج 777 المجددة على ستة مسارات في الولايات المتحدة، بما في ذلك شيكاغو وبوسطن ودالاس-فورت وورث وسياتل وأثينا/نيوارك وميامي/بوغوتا. ويمكن للعملاء المتصلين من الكويت والدمام إلى الولايات المتحدة عبر دبي الاستفادة من تجربة سلسة عبر مقصورات الدرجة السياحية المميزة ودرجة رجال الأعمال.