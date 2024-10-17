طيران الإمارات تبدأ تشغيل طائرات بوينج 777 المحدثة إلى الكويت والدمام

في درجة الأعمال الجديدة على متن طائرة بوينج 777 التابعة لطيران الإمارات، تتحول المقاعد إلى سرير مسطح واسع يمكن إمالة ظهره حتى 78.6 بوصة. وتساعد شاشة HD مقاس 23 بوصة في مقعد درجة الأعمال، وهي واحدة من أكبر الشاشات في الأجواء، في تقديم تجربة ترفيهية فائقة أثناء الرحلة.