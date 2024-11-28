طائرة"A350"ترفع سقف التوقعات بتجربة سفر استثنائية

أعادت طيران الإمارات، الناقلة الرائدة في دبي، تعريف تجربة السفر الجوي والطيران بشكل أفضل. فقد تم الكشف رسميًا عن طائرتها الأولى من طراز A350-900 يوم الأربعاء، وإليكم ما يمكن للركاب توقعه - من المقاعد ذات التصميم الجديد والأكثر راحة، والأسقف العالية جدًا والممرات الأوسع في جميع الدرجات، إلى شاشات اللمس فائقة الاستجابة بتقنية 4K السينمائية؛ إلى الشحن اللاسلكي، وخدمة WiFi الأسرع على متن الطائرة.