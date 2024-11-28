طائرة"A350"ترفع سقف التوقعات بتجربة سفر استثنائية
أعادت طيران الإمارات، الناقلة الرائدة في دبي، تعريف تجربة السفر الجوي والطيران بشكل أفضل. فقد تم الكشف رسميًا عن طائرتها الأولى من طراز A350-900 يوم الأربعاء، وإليكم ما يمكن للركاب توقعه - من المقاعد ذات التصميم الجديد والأكثر راحة، والأسقف العالية جدًا والممرات الأوسع في جميع الدرجات، إلى شاشات اللمس فائقة الاستجابة بتقنية 4K السينمائية؛ إلى الشحن اللاسلكي، وخدمة WiFi الأسرع على متن الطائرة.
وتعد طائرة A350-900 أول طائرة جديدة تنضم إلى أسطول طيران الإمارات منذ عام 2008. وتتميز بثلاث درجات مقصورة فسيحة تتسع لـ 312 راكبًا في 32 مقعداً من فئة رجال الأعمال، و21 مقعداً من الدرجة الاقتصادية الممتازة، و259 مقعدًا من الدرجة الاقتصادية. وتحمل نفس الشعار الذهبي لطائرة إيرباص A380 الشهيرة وطائرة بوينج 777 الشهيرة.
ويشتمل الجزء الداخلي للطائرة أيضًا على تصميمات وزخارف رئيسية مماثلة لمنتجات طيران الإمارات، بما في ذلك شجرة الغاف المضيئة (شجرة رمزية لدولة الإمارات العربية المتحدة)، واللمسات الداخلية البرونزية والذهبية، ولوحة الألوان المحايدة المهدئة.
مقاعد رجال الأعمال في صالة "S"
تتميز درجة الأعمال في طائرة A350 بـ 32 مقعدًا جلديًا يمكن فردها بشكل مسطح في وضع 1-2-1 - وتسميها طيران الإمارات "مقاعد صالة S" لأنها مستوحاة من مرسيدس الفئة S. تبلغ مساحة المقعد 44 بوصة وعرضه 21 بوصة.
ورفعت طيران الإمارات سقف التوقعات فيما يتعلق بتجربة السفر الاستثنائية من خلال إضافة الشحن اللاسلكي على طاولة الكوكتيل الجانبية في درجة الأعمال، وعناصر التحكم في الإضاءة في المقعد بخمسة تيارات من الضوء. كما يحتوي كل مقعد على شاشة 4K مقاس 20 بوصة للترفيه أثناء الرحلة، بالإضافة إلى العديد من المقابس ومنافذ الشحن بما في ذلك منفذ لاسلكي وميني بار وتخزين محسّن.
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مقاعد اقتصادية مميزة مخصصة
وتتميز مقاعد الدرجة الاقتصادية المميزة بإمكانية تعديل مساند الرأس والساقين والقدمين في 6 اتجاهات، مما يمنح الركاب المزيد من الراحة - خاصة أثناء الرحلات الطويلة - دون إهدار المال.
وتبلغ مساحة المقعد 39 بوصة وعرضه 19.5 بوصة. يحتوي كل مقعد على شاشة 4K مقاس 13.3 بوصة، ومنافذ شحن في المقعد، وطاولة كوكتيل جانبية، بالإضافة إلى وسادة وبطانية كبيرة الحجم.
وتضم الدرجة الاقتصادية الممتازة في طائرة إيرباص A350 ما يصل إلى 28 مقعداً في ترتيب 2-3-2، ما يوفر شعوراً حصرياً وحميمياً للعملاء، بحسب طيران الإمارات، مضيفة: "تتضمن خدمة تقديم الطعام على متن الطائرة مجموعة مختارة من الوجبات السخية المصنوعة من المكونات الموسمية والتي يتم تقديمها في أطباق صينية من رويال دولتون، مصحوبة بأدوات مائدة من روبرت ويلش ملفوفة في منديل من الكتان".
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مقاعد اقتصادية محسنة
تم إجراء تحسينين مميزين على مقاعد الدرجة الاقتصادية: قماش جديد باللون الأزرق الفاتح الأنيق، ومساند أذرع باللون البرونزي لإضفاء مظهر أكثر أناقة. تبلغ مساحة المقعد 31-32 بوصة وعرض المقعد 18.4 بوصة. يحتوي كل مقعد أيضًا على شاشة 4K مقاس 13.3 بوصة للترفيه أثناء الرحلة، وتكوين المقعد هو 3-3-3.
قالت طيران الإمارات إنه بحلول العام المقبل، سيتمكن ركاب الدرجة الاقتصادية على متن طائرات إيرباص A350 من توقع الحصول على مسند رأس جديد قابل للتعديل في 6 اتجاهات على المقاعد للسماح للركاب بخيار النوم مع دعم كامل للرقبة. وأشارت شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها إلى أن "مسند الرأس الجديد من المقرر أن يحسن بشكل كبير تجربة العملاء في الدرجة الاقتصادية ويزيل الحاجة إلى وسائد الرقبة".
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أسقف أعلى وممرات أوسع
ومن بين المزايا الأكثر لفتاً للانتباه داخل طائرة الإمارات A350 السقف المرتفع والممرات الأوسع في جميع الدرجات. كما تتميز منطقة المطبخ في طائرة الإمارات A350 بمساحة واسعة بشكل ملحوظ، مما يمنح ركاب الدرجة الاقتصادية مساحة لتمديد أرجلهم وتناول وجبة خفيفة مجانية في الرحلات الطويلة. كما تم تحسين مساحة التخزين في طائرة الإمارات A350، مع وجود جيوب مقسمة وصناديق تخزين علوية أكبر.
وتتوفر أيضًا أزرار جرس اتصال جديدة تعمل باللمس لخدمة طاقم الطائرة وقائمة طعام فورية على الشاشة أثناء الرحلة، بالإضافة إلى الصحف والمجلات الرقمية من جميع أنحاء العالم.
"واي فاي" أسرع
وتتميز طائرة الإمارات A350 بهوائيات الجيل الجديد عالية الأداء، مما يعني اتصالاً أسرع بشبكة Wi-Fi على متن الطائرة، مع إمكانية الاستمتاع بما يصل إلى 10 أضعاف النطاق الترددي الإجمالي الحالي للطائرة في المتوسط.
وأكدت طيران الإمارات أن "عملائها سوف يستمتعون باتصال عالمي متواصل عبر جميع وجهاتهم، بما في ذلك عبر القطب الشمالي للرحلات المتجهة إلى الأميركيتين".
وبالإضافة إلى الاتصال بشبكة الإنترنت، يوفر نظام طيران الإمارات للطيران ice أثناء الرحلة أكثر من 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، بالإضافة إلى أكثر من 2500 فيلم، و650 برنامج تلفزيوني ومجموعات أفلام، بالإضافة إلى 4000 ساعة من الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية عبر أكثر من 40 لغة.
الرحلة الأولى
وتخطط طيران الإمارات لإطلاق أول رحلة تجارية مجدولة لطائرة A350 إلى إدنبرة في 3 يناير 2025. ثم ستخدم ثماني مدن أخرى في وجهات دول مجلس التعاون الخليجي الحالية مثل البحرين ومسقط والكويت وليون وبولونيا في أوروبا، بالإضافة إلى كولومبو ومومباي وأحمد آباد في غرب آسيا. وسيتم الإعلان عن وجهات سفر جديدة تصل مدتها إلى 15 ساعة من دبي في عام 2025.