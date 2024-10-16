طيران
طائرة متجهة إلى بنغالورو تتحول إلى دلهي بعد إنذار أمني
قال المتحدث إن الوقت المقدر لوصول الطائرة هو الساعة الثانية ظهر اليوم.
تلقت شركة طيران هندية منخفضة التكلفة متجهة إلى بنغالورو تنبيهاً أمنياً اليوم الأربعاء، وفقاً لوكالة وكالة أنباء آسيا الدولية ANI.
وقال المتحدث باسم شركة أكاسا للطيران إن الطائرة كانت في رحلة من دلهي إلى بنغالورو عندما تلقت التنبيه.
وقال فريق الاستجابة التابع لشركة الطيران إنهم يراقبون الوضع حالياً ونصحوا الطيار بتحويل الرحلة إلى مطار أنديرا غاندي الدولي في دلهي.
وتحمل الطائرة على متنها 174 راكباً، وثلاثة أطفال رضع، وسبعة من أفراد الطاقم.
ومن المقرر أن تصل الرحلة إلى مطار دلهي بحلول الساعة الثانية ظهراً تقريباً حيث يتبع قائد الطائرة جميع إجراءات الطوارئ المطلوبة، وفقاً للمتحدث باسم شركة أكاسا للطيران.