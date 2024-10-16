تحمل الطائرة على متنها 174 راكباً

طيران

طائرة متجهة إلى بنغالورو تتحول إلى دلهي بعد إنذار أمني

قال المتحدث إن الوقت المقدر لوصول الطائرة هو الساعة الثانية ظهر اليوم.