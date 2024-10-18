سيارات الأجرة الطائرة: الإمارات تستعرض الابتكار في لندن

وقال "تايلر تريروتولا"، المدير العام لشركة جوبي للطيران، إنهم مضوا قدماً في الإطلاق المخطط له لسيارة الأجرة الكهربائية الجوية من جوبي من عام 2026 إلى نهاية عام 2025. كما أكد أن جوبي تعمل على دمج خدمات مشاركة الرحلات في الميل الأول والأخير لنقل العملاء من نقطة انطلاقهم وإحضارهم إلى أي من الموانئ الأربعة العمودية في جميع أنحاء دبي، ثم من الموانئ العمودية إلى محطتهم الأخيرة.