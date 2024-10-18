سيارات الأجرة الطائرة: الإمارات تستعرض الابتكار في لندن
تصدرت الإمارات العربية المتحدة عناوين الأخبار في لندن بإعلانها أن سيارات الأجرة الطائرة ستكون متاحة في البلاد بحلول عام 2026.
وقد عُرض مؤخراً نموذج لسيارة أجرة طائرة ذات لون أصفر لامع في محطة "تشارينج كروس" للسكك الحديدية المزدحمة، مصحوباً بشعار جذاب يقول: "في الإمارات، حتى سيارات الأجرة تصل إلى السماء؛ وستقلع في عام 2026".
وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات في بيان يوم الجمعة إن "المبادرة تهدف إلى لفت الانتباه إلى خطط الإمارات لتنفيذ سيارات الأجرة الطائرة في الدولة بحلول عام 2026".
وكان العرض جزءًا من حملة الإمارات العربية المتحدة "أحضر المستحيل/استثمر في الإمارات"، والتي "عرضت إنجازات الإمارات العربية المتحدة، حيث لا يوجد حلم مستحيل".
"إن الدولة، كجزء من رؤيتها المستقبلية، تهدف إلى ضم المستثمرين والمفكرين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم إلى سكانها. وعلى هذا فإن الحملة التسويقية المرتبطة بالدعوة تسلط الضوء بفخر على إنجازات الدولة."
وأضاف المكتب الإعلامي الحكومي أن "عرض التاكسي الطائر يؤكد دور دولة الإمارات العربية المتحدة في الابتكار، وخاصة في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والتكنولوجيا المالية، مما يجذب المستثمرين الدوليين والحالمين من جميع أنحاء العالم. ومع منصات مثل Hub71 ومؤسسة دبي للمستقبل التي تعزز ريادة الأعمال، تظل دولة الإمارات العربية المتحدة أرضًا خصبة لتحويل الأفكار الجريئة إلى واقع".
ويأتي هذا التفعيل أيضًا في إطار جهود دولة الإمارات العربية المتحدة "لترسيخ مكانتها كمركز استثماري عالمي، وتوفير نظام بيئي داعم للشركات الناشئة والشركات".
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة سيارات الأجرة الجوية Joby Aviation، التي يقع مقرها في ولاية كاليفورنيا، في مؤتمر ومعرض أنظمة النقل الذكية العالمي في دبي الشهر الماضي، أن سيارات الأجرة الطائرة المرتقبة للغاية سوف تصل إلى دبي في وقت مبكر من الربع الأخير من عام 2025.
وقال "تايلر تريروتولا"، المدير العام لشركة جوبي للطيران، إنهم مضوا قدماً في الإطلاق المخطط له لسيارة الأجرة الكهربائية الجوية من جوبي من عام 2026 إلى نهاية عام 2025. كما أكد أن جوبي تعمل على دمج خدمات مشاركة الرحلات في الميل الأول والأخير لنقل العملاء من نقطة انطلاقهم وإحضارهم إلى أي من الموانئ الأربعة العمودية في جميع أنحاء دبي، ثم من الموانئ العمودية إلى محطتهم الأخيرة.
وسيتم إنشاء هذه المطارات العمودية في مواقع استراتيجية في مطار دبي الدولي، ونخلة جميرا، ووسط مدينة دبي، ودبي مارينا، مما يعزز مشهد النقل المبتكر في المدينة.