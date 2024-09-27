رحلات مباشرة بين رأس الخيمة وموسكو عبر العربية للطيران

وتنطلق هذه الرحلة المباشرة الجديدة في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، بحسب العربية للطيران.

وستساعد الخدمة المباشرة المسافرين بين رأس الخيمة وموسكو على التخطيط لرحلات العمل والترفيه بسهولة.

وفي الوقت الحالي، توفر شبكة العربية للطيران من رأس الخيمة رحلات مباشرة إلى المدن الكبرى مثل القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت.

وأعرب عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عن حماسه للتوسع قائلاً: "يسعدنا أن نقدم موسكو كوجهة جديدة بدون توقف من رأس الخيمة، مما يثبت التزامنا بتوسيع الاتصال الدولي مباشرة من الإمارة. تتماشى هذه الخدمة المجدولة الجديدة إلى موسكو مع الرؤية الاستراتيجية لرأس الخيمة لنمو السياحة، كما تعزز الروابط الاقتصادية والسفرية بين المدينتين".