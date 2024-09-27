رحلات مباشرة بين رأس الخيمة وموسكو عبر العربية للطيران
أعلنت العربية للطيران، الجمعة 27 سبتمبر، عن إطلاق خط جديد يربط مطار رأس الخيمة الدولي بمطار "دوموديدوفو" الدولي في موسكو.
وتنطلق هذه الرحلة المباشرة الجديدة في 27 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، بحسب العربية للطيران.
وستساعد الخدمة المباشرة المسافرين بين رأس الخيمة وموسكو على التخطيط لرحلات العمل والترفيه بسهولة.
وفي الوقت الحالي، توفر شبكة العربية للطيران من رأس الخيمة رحلات مباشرة إلى المدن الكبرى مثل القاهرة وإسلام آباد ولاهور وبيشاور وكاليكوت.
وأعرب عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة العربية للطيران، عن حماسه للتوسع قائلاً: "يسعدنا أن نقدم موسكو كوجهة جديدة بدون توقف من رأس الخيمة، مما يثبت التزامنا بتوسيع الاتصال الدولي مباشرة من الإمارة. تتماشى هذه الخدمة المجدولة الجديدة إلى موسكو مع الرؤية الاستراتيجية لرأس الخيمة لنمو السياحة، كما تعزز الروابط الاقتصادية والسفرية بين المدينتين".
وأضاف قائلاً: "نتطلع أيضًا إلى الترحيب بمسافرينا على متن هذه الخدمة الجديدة، وتقديم خيار سفر مناسب وبأسعار معقولة لهم لاستكشاف المعالم السياحية الفريدة التي توفرها كلتا المدينتين".
أصبح بإمكان المسافرين الآن حجز رحلاتهم المباشرة من رأس الخيمة إلى موسكو عبر زيارة الموقع الإلكتروني لشركة العربية للطيران أو مركز الاتصال أو وكالات السفر.