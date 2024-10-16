رحلات جوية هندية تتعرض لتعطيل بسبب تهديدات وهمية
عقدت السلطات الجوية الهندية اجتماعاً رفيع المستوى اليوم الأربعاء بعد سلسلة من التهديدات الكاذبة بوجود قنابل أدت إلى تعطيل رحلات جوية عدة خلال اليومين الماضيين.
وقالت السلطات الهندية أنه تم تسجيل أكثر من 10 تهديدات بقنابل تستهدف شركات الطيران الهندية يومي الاثنين والثلاثاء. وقد تم نشر العديد منها على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل مستخدمين غير موثوقين، والذين تم تعليق حساباتهم بالفعل.
وقال أحد ضباط الأمن في مطار هندي "نحن نستقبل كافة المكالمات وأبلغنا ضباط الشرطة المعنيين بشأن التهديد لتحديد هوية الشخص الذي يقف وراءه".
ولم يتضح بعد من أين جاءت هذه التهديدات. وقال ضابط آخر إن بعض هذه التهديدات جاءت من لندن لكن بعضها الآخر جاء "من دول أخرى".
وأضافت السلطات أن كل التهديدات تؤخذ على محمل الجد حفاظاً على السلامة العامة. وحتى الآن، تبين أن كل "التحذيرات" كانت زائفة، وبعد إجراء فحوص أمنية شاملة، لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرات.
فيما يلي أحدث حوادث التهديد بالقنابل على الرحلات الجوية الهندية:
اضطرت طائرة تابعة لشركة طيران الهند إكسبريس في طريقها إلى سنغافورة إلى التوقف ليل الثلاثاء بعد تلقي تحذير عبر البريد الإلكتروني يفيد بوجود قنبلة على متنها.
تعرضت رحلة تابعة لشركة إنديجو متجهةمن الدمام في المملكة العربية السعودية إلى لكناو إلى إنذار أمني يوم الثلاثاء.
توقفت رحلة طيران هندية متجهة من دلهي إلى شيكاغو يوم الثلاثاء بسبب تهديد أمني تم نشره عبر الإنترنت. وتم إعادة فحص جميع الركاب والطائرة كجزء من بروتوكولات السلامة.
تم تحويل رحلة تابعة لشركة الخطوط الجوية الهندية إلى دلهي يوم الاثنين بسبب مخاوف أمنية.
اضطرت رحلتان تابعتان لشركة إنديجو إلى التأخر يوم الاثنين بسبب التهديد. وكان من المفترض أن تقلع الطائرتان من مومباي. وكان من المقرر أن تتجه إحداهما إلى مسقط والأخرى إلى جدة.
"خطير للغاية"
وتبحث السلطات الأميركية أيضاً في الوضع الذي أثار مخاوف بشأن سلامة الطيران التجاري.
وقال "ماثيو ميلر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء "أي نوع من التهديدات ضد الطيران التجاري غير مناسب وهي أمور يتم التعامل معها بجدية بالغة من قبل وكالات إنفاذ القانون لدينا".
وفي بيان لها، أقرت شركة الخطوط الجوية الهندية بأن عدداً من التهديدات طالت شركات الطيران المحلية في الأيام الأخيرة.
وقالت الشركة يوم الثلاثاء "على الرغم من أن جميع هذه التهديدات أثبتت لاحقاً أنها مجرد خدع، لكن باعتبارنا شركة طيران مسؤولة فإننا نأخذ كل التهديدات على محمل الجد".
وتعمل شركة الطيران الآن مع السلطات لتحديد الأشخاص الذين يقفون وراء التهديدات والتأكد من محاسبتهم "عن الاضطراب والإزعاج الذي تسببوا به للركاب".
وقالت شركة الطيران الهندية إنه سيتم النظر في اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسؤولين عن ذلك "لتعويض الأضرار التي لحقت بشركة الطيران".