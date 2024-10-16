رحلات جوية هندية تتعرض لتعطيل بسبب تهديدات وهمية

وأضافت السلطات أن كل التهديدات تؤخذ على محمل الجد حفاظاً على السلامة العامة. وحتى الآن، تبين أن كل "التحذيرات" كانت زائفة، وبعد إجراء فحوص أمنية شاملة، لم يتم العثور على أي متفجرات على متن الطائرات.