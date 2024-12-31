رحلات إضافية بين دبي وكولومبو لطيران الإمارات

وستغادر رحلة العودة رقم (EK655) مطار بنغالورو الدولي في الساعة 10 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1:05 صباحاً (اليوم التالي). واعتباراً من 1 أبريل 2025، ستعمل رحلة أسبوعية سابعة أيام الأربعاء بموعد مغادرة معدّل هو 10:05 مساءً، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 12:55 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة من دبي في الساعة 1:20 مساءً وتصل إلى كولومبو في الساعة 7:15 مساءً.