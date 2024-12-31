رحلات إضافية بين دبي وكولومبو لطيران الإمارات
تعتزم طيران الإمارات تشغيل رحلات إضافية بين كولومبو ودبي، اعتباراً من 2 يناير 2025. وتزيد الرحلة الجديدة، التي ستعمل تحت رقم (EK654/655)، من سعة المقاعد على هذا المسار بنسبة 30% وتدعم خطط سريلانكا لزيادة أعداد السياح الوافدين بشكل كبير في عام 2025.
وستنطلق الرحلات الإضافية ست مرات في الأسبوع حتى 31 مارس 2025. وستغادر الرحلة رقم (EK654) مطار دبي الدولي في الساعة 10:05 صباحاً (كل يوم باستثناء الأربعاء) لتصل إلى مطار باندارانايكا الدولي (BIA)، كاتوناياكي في الساعة 4 مساءً (جميع الأوقات بالتوقيت المحلي).
وستغادر رحلة العودة رقم (EK655) مطار بنغالورو الدولي في الساعة 10 مساءً وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 1:05 صباحاً (اليوم التالي). واعتباراً من 1 أبريل 2025، ستعمل رحلة أسبوعية سابعة أيام الأربعاء بموعد مغادرة معدّل هو 10:05 مساءً، وتصل إلى مطار دبي الدولي في الساعة 12:55 صباحاً، بينما تغادر رحلة العودة من دبي في الساعة 1:20 مساءً وتصل إلى كولومبو في الساعة 7:15 مساءً.
وتشغل طيران الإمارات حالياً رحلتين مباشرتين بين كولومبو ودبي وخدمة يومية ثالثة عبر ماليه.
وتستطيع الرحلة الإضافية استيعاب ما يصل إلى 360 راكباً، مع 8 أجنحة في الدرجة الأولى، و42 مقعداً في درجة الأعمال، و310 مقعداً في الدرجة الاقتصادية، ما يوفر تجربة عملاء متميزة مع تعزيز الراحة والاختيار مع جدول رحلات موسع.
تتمتع طيران الإمارات وسياحة سريلانكا بشراكة استراتيجية طويلة الأمد، وتتعاونان في المبادرات والبرامج المصممة لتعزيز السياحة في سريلانكا.
وأعلنت الدولة الجزيرة مؤخراً عن رؤيتها لجذب المسافرين المهتمين بالبيئة من خلال تسليط الضوء على الموارد الطبيعية والثقافية الغنية التي تتمتع بها الجزيرة.
وعلاوة على ذلك، ومع تعزيز الطاقة الاستيعابية على خط كولومبو- دبي، سوف تساهم طيران الإمارات في تحقيق الأهداف السياحية للبلاد المتمثلة في جذب 3 ملايين زائر بحلول عام 2025.
بدأت طيران الإمارات عملياتها إلى سريلانكا في أبريل 1986، وقد دعمت باستمرار صناعتي السياحة والتصدير في البلاد من خلال خدمات الركاب والشحن.
ونقلت شركة الطيران أكثر من 12 مليون مسافر من وإلى كولومبو منذ بدء عملياتها. ومع الرحلات الأربع اليومية، ستوفر الشركة أكثر من 2800 مقعد يومياً على الخدمة التي تعمل بين كولومبو ودبي (في كلا الاتجاهين) مع القدرة على نقل ما يصل إلى 160 طناً من البضائع على نفس الرحلات.