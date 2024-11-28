رئيس طيران الإمارات: التوسع مستمر رغم نقص الطائرات

وفي الوقت نفسه، لم يرد كلارك على سؤال حول ما إذا كانت طيران الإمارات لديها أي خطط مستقبلية لطرح عام أولي، مشيرا إلى أن القرار في هذا الشأن يعود إلى المساهمين في الشركة. كما أكد أن الشركة لديها سيولة نقدية كافية لتمويل خططها التوسعية.