دبي تكشف عن أول مطار عمودي للتاكسي الطائر باسم «دي إكس في»

وقالت السلطات إن الموافقة على تصميم DXV - بما يتماشى مع مشروع التاكسي الجوي المقرر إطلاقه في عام 2026 - تتضمن "تقييماً شاملاً للعوامل الحرجة"، بما في ذلك الأبعاد المادية، والتخطيط، واعتبارات المجال الجوي، وبيئة العوائق، بالإضافة إلى خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق (RFFS)، حيث أظهرت Skyports استراتيجيتها لمكافحة الحرائق لكل من البطاريات والوقود التقليدي.