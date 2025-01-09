دبي تكشف عن أول مطار عمودي للتاكسي الطائر باسم «دي إكس في»

أُعلن اليوم الخميس عن تسمية أول مطار عمودي تجاري في الإمارات للتاكسي الطائر باسم مطار دبي الدولي العمودي (DXV)، حيث أكدت السلطات الموافقة على تصميمه.
وتم تسمية DXV بهذا الاسم بسبب موقعها القريب من مطار دبي الدولي (DXB)، وهي منطقة مخصصة لإقلاع وهبوط وخدمة طائرات الأجرة، والتي من المفترض أن تبدأ عملياتها في عام 2026.
أُعلِنت الهيئة العامة للطيران المدني اليوم الخميس عن إعطاء الضوء الأخضر للتصميم الفني لمطار «دي إكس في» - أول منشأة تحصل على مثل هذه الموافقة بموجب لوائح المطارات العمودية التي أُنشِأت حديثاً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتسمح الموافقة لشركة Skyports Infrastructure (Skyports) بمواصلة تطوير المنشأة.
ويعد مطار دبي الدولي العمودي (DXV) الأول من بين أربعة مواقع في شبكة البنية التحتية الأولية لطائرات الأجرة الجوية التي يتم تطويرها من قبل شركة سكاي بورتس بالتعاون مع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وشركة جوبي للطيران.
وقالت شركة سكاي بورتس والهيئة العامة للطيران المدني في بيان مشترك إن "موافقة التصميم الفني تشكل علامة فارقة في الإطار التنظيمي للبلاد".
وأضافوا أن "اللوائح تضمن التنفيذ الآمن للبنية التحتية للمطارات العمودية، وهو عنصر حيوي لأنظمة النقل الجوي المستقبلية. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالابتكار في مجال الطيران مع الحفاظ على سمعتها العالمية في معايير السلامة ذات المستوى العالمي".
وقالت السلطات إن الموافقة على تصميم DXV - بما يتماشى مع مشروع التاكسي الجوي المقرر إطلاقه في عام 2026 - تتضمن "تقييماً شاملاً للعوامل الحرجة"، بما في ذلك الأبعاد المادية، والتخطيط، واعتبارات المجال الجوي، وبيئة العوائق، بالإضافة إلى خدمات الإنقاذ ومكافحة الحرائق (RFFS)، حيث أظهرت Skyports استراتيجيتها لمكافحة الحرائق لكل من البطاريات والوقود التقليدي.
وقال المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني سيف محمد السويدي إن الموافقة على تصميم مطار دي إكس في العمودي "من شأنها إعادة تعريف التنقل الحضري ووضع معايير عالمية لدمج تقنيات الطيران الناشئة".
وأضاف دنكان ووكر، الرئيس التنفيذي لشركة سكاي بورتس: "إن الهيئة العامة للطيران المدني رائدة في تطوير اللوائح التنظيمية الحاسمة لتمكين وتوسيع نطاق عمليات طائرات الأجرة الجوية في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة".
وتبلغ مساحة منطقة الإقلاع والهبوط المخصصة لطائرات الأجرة بالقرب من مطار دبي 3100 متر مربع، وستحتوي أيضاً على مرافق شحن كهربائية ومنطقة مخصصة للركاب وإجراءات أمنية. وسيتمتع مطار DXV بالقدرة على التعامل مع 42 ألف هبوط و170 ألف مسافر سنوياً.
وكانت السلطات قالت في وقت سابق إن التشغيل الرسمي لأول محطة للتاكسي الجوي من المتوقع أن يبدأ في الربع الأول من عام 2026، وأن المشروع سيتضمن الإطلاق الأولي لأربع محطات. وستشمل المرحلة الأولى من الخدمة أربعة مواقع هبوط استراتيجية في دبي، بما في ذلك مطار دبي الدولي ووسط المدينة ودبي مارينا ونخلة جميرا.