دبي: نظام التعرف على الوجه يقلص وقت السفر إلى ثوانٍ
قال مسؤولون في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي إن السفر عبر مطارات دبي قد يستغرق قريباً ثوانٍ فقط.
وقال الملازم حمد المندوس من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب: "هذه تقنية بيومترية تسمح للناس بالسفر عبر المطارات دون أي وثائق. وسنقوم بوضع كاميرات في جميع أنحاء المطار لالتقاط الصور أثناء مرور الشخص ومقارنتها بوثائقه".
وكان يتحدث لصحيفة الخليج تايمز على هامش مؤتمر جيتكس العالمي للتكنولوجيا الذي بدأ في الإمارات العربية المتحدة يوم الاثنين. ويُعد جيتكس العالمي أحد أكبر الأحداث التكنولوجية في العالم، وسيستمر لمدة 5 أيام في مركز دبي التجاري العالمي.
ويطلق على هذا النظام اسم "مستقبل الهجرة"، حيث سيسمح للمسافرين بالسير عبر المطار في ثوانٍ دون الحاجة إلى الوقوف في طوابير أمام مكاتب الهجرة. وقال الملازم حمد المندوس: "لقد بدأنا بالفعل في اختبار النظام وسيتم طرحه قريباً جداً، حيث سيسمح لمسافرينا بالسير مباشرة إلى الأمن في ثوانٍ فقط".
وسيتيح هذا النظام للمسافرين السفر دون الحاجة إلى إخراج جوازات سفرهم وإظهار وثائق السفر ذات الصلة عند مرورهم عبر مطارات دبي.
وفي 21 يوليو، أعلنت مطارات أبوظبي أيضاً عن إطلاق مشروع السفر الذكي البيومتري الذي سيوفر خدمة تسجيل المسافرين آلياً، وخدمة توصيل الأمتعة ذاتية الخدمة، والتحقق من خلال التعرف على الوجه عند البوابات الإلكترونية وبوابات الصعود إلى الطائرة، مما يلغي الحاجة إلى وثائق السفر أو التفاعل المباشر مع موظفي المطار بالنسبة للمسافرين.
وسيستخدم المشروع قواعد بيانات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن الموانئ للتحقق من هويات المسافرين بشكل تلقائي باستخدام التكنولوجيا البيومترية، مما يلغي الحاجة إلى التسجيل المسبق للركاب المغادرين.