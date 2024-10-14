دبي: نظام التعرف على الوجه يقلص وقت السفر إلى ثوانٍ

وفي 21 يوليو، أعلنت مطارات أبوظبي أيضاً عن إطلاق مشروع السفر الذكي البيومتري الذي سيوفر خدمة تسجيل المسافرين آلياً، وخدمة توصيل الأمتعة ذاتية الخدمة، والتحقق من خلال التعرف على الوجه عند البوابات الإلكترونية وبوابات الصعود إلى الطائرة، مما يلغي الحاجة إلى وثائق السفر أو التفاعل المباشر مع موظفي المطار بالنسبة للمسافرين.