دبي-الرياض: أحد أكثر المسارات الجوية نمواً وازدحاماً
تم تصنيف مسار دبي-الرياض ضمن أكثر 10 مسارات جوية ازدحاماً في العالم في عام 2024.
وقد أفادت شركة "أو إيه جي" (OAG) لبيانات السفر العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، بأن مسار دبي-الرياض قد احتل المرتبة السادسة ضمن أكثر المسارات ازدحاماً عالمياً في عام 2024، مسجلاً 4.306 مليون مقعد، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي، و34% مقارنة بعام 2019.
شهد قطاع النقل الجوي بين دول مجلس التعاون الخليجي طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعاً برغبة المسافرين في تعويض ما فاتهم من تجارب سفر خلال فترة قيود جائحة كورونا عام 2020. وقد ساهمت شركات الطيران الإماراتية في استيعاب هذا الازدياد من خلال تكثيف رحلاتها، في ظل جهود الإمارات والسعودية الحثيثة للترويج السياحي. فبينما تُعد دبي مركزاً سياحياً إقليمياً رائداً، تُسلط المملكة العربية السعودية الضوء على نيوم والعلا كوجهتين سياحيتين جديدتين.
وفي نوفمبر، أعلنت مطارات دبي الدولية أنها في طريقها نحو تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024، عقب الأداء الاستثنائي الذي حققته في الأشهر التسعة الأولى.
وقال "بول جريفيث"، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي في بيان له: "لقد سلّط هذا العام الضوء على أبرز مزايا مطار دبي الدولي، فقد برهن على نموه المتواصل ومرونته والتزامه بتقديم خدمات متميزة، وهي السمات التي اشتهر بها المطار... ويظل مطار دبي الدولي محط تركيزنا الأساسي، مع استمرارنا في الاستثمار بخدمة العملاء والتقدم التكنولوجي، لضمان تقديم تجربة ضيافة استثنائية."
وعلى مستوى العالم، تسيطر آسيا على قائمة أكثر عشرة مسارات جوية دولية ازدحاماً في عام 2024، بواقع سبعة مسارات. وتشمل القائمة أيضاً مساراً واحداً من أفريقيا، ومساراً يربط بين أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى مسارين في منطقة الشرق الأوسط.
وتصدّر مسار هونج كونج - تايبيه قائمة أكثر المسارات الجوية الدولية ازدحاماً في عام 2024، مسجلاً 6.8 مليون مقعد.
أما المركز الثاني على قائمة أكثر 10 مسارات طيران دولية ازدحاماً، فقد كان من نصيب مسار القاهرة - جدة، بواقع 5.5 مليون مقعد. وجاء في المركز الثالث مسار إنتشون - سول، مقارنة بمسار طوكيو - ناريتا، بـ 5.4 مليون مقعد.
واحتل مسار كوالالمبور - سنغافورة شانغي المرتبة الرابعة ضمن أكثر المسارات ازدحاماً، بواقع 5.4 مليون مقعد، بفارق ضئيل بلغ 28,293 مقعداً فقط عن صاحب المركز الثالث.
وحلّ مسار سيول - أوساكا في المركز الخامس ضمن أكثر المسارات ازدحاماً، تلاه مسار دبي - الرياض، وجاكرتا - سنغافورة، وبانكوك - سنغافورة، ونيويورك جيه إف كيه - لندن هيثرو.