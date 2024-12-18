دبي-الرياض: أحد أكثر المسارات الجوية نمواً وازدحاماً

تم تصنيف مسار دبي-الرياض ضمن أكثر 10 مسارات جوية ازدحاماً في العالم في عام 2024.

وقد أفادت شركة "أو إيه جي" (OAG) لبيانات السفر العالمية، ومقرها المملكة المتحدة، بأن مسار دبي-الرياض قد احتل المرتبة السادسة ضمن أكثر المسارات ازدحاماً عالمياً في عام 2024، مسجلاً 4.306 مليون مقعد، بزيادة قدرها 8% عن العام الماضي، و34% مقارنة بعام 2019.

شهد قطاع النقل الجوي بين دول مجلس التعاون الخليجي طفرة ملحوظة في السنوات الأخيرة، مدفوعاً برغبة المسافرين في تعويض ما فاتهم من تجارب سفر خلال فترة قيود جائحة كورونا عام 2020. وقد ساهمت شركات الطيران الإماراتية في استيعاب هذا الازدياد من خلال تكثيف رحلاتها، في ظل جهود الإمارات والسعودية الحثيثة للترويج السياحي. فبينما تُعد دبي مركزاً سياحياً إقليمياً رائداً، تُسلط المملكة العربية السعودية الضوء على نيوم والعلا كوجهتين سياحيتين جديدتين.

وفي نوفمبر، أعلنت مطارات دبي الدولية أنها في طريقها نحو تحطيم أرقام قياسية جديدة في عام 2024، عقب الأداء الاستثنائي الذي حققته في الأشهر التسعة الأولى.