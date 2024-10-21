دبي: "أوبول جيتس".. تجربة طيران فاخرة لا مثيل لها

قل وداعاً لشبكات (واي فاي ) Wi-Fi المتقطعة عند ركوب طائرة (بومباردييه غلوبال إكسبريس) Bombardier Global Express. فقد دخلت الشركة في شراكة مع شركة (سبيس إكس) SpaceX التابعة لإيلون ماسك لتقديم خدمة الإنترنت (ستار لينك) Starlink على هذه الرحلات. ويضيف: "توفر هذه التقنية المتطورة اتصالاً فائق السرعة وعالي الجودة بالإنترنت أثناء الرحلات الجوية، مما يضمن خيارات اتصال وترفيه سلسة للركاب، حتى على ارتفاعات عالية وبسعر أكثر تنافسية. وهذا يجعل من الممكن للعملاء البقاء على اتصال أو متابعة الأعمال أو الاستمتاع بالبث المباشر أثناء رحلاتهم".

يعد نظام (ستار لينك) Starlink بسرعات تنزيل تتراوح من 40 إلى 220 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تتراوح من 8 إلى 25 ميجابت في الثانية، مع زمن انتقال أقل من 99 مللي ثانية. هذه الخطوة تمثل تحسناً كبيراً في تجربة السفر الجوي، مما يسمح للركاب بالاستفادة من الإنترنت كما لو كانوا في منازلهم أو مكاتبهم.