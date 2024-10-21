دبي: "أوبول جيتس".. تجربة طيران فاخرة لا مثيل لها
مقاعد مريحة، واتصال "واي فاي" مستمر حتى على ارتفاع 31 ألف قدم، والعديد من الميزات؛ استئجار طائرة خاصة فاخرة له الكثير من المزايا.
تجذب دبي الزوار من جميع أنحاء العالم باعتبارها مركزاً للسفر والتكنولوجيا والخدمات الحديثة. وانضمت إلى هذه المجموعة من البدائل الجوية شركة "أوبول جيتس"، التي أطلقت فرعها في الشرق الأوسط في الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.
وأوضح "هاري أكيرمان" الرئيس التنفيذي للمجموعة: "يمثل إطلاق طائرات أوبول في دبي خطوة مهمة في توسعنا في الشرق الأوسط. تعد هذه المنطقة واحدة من أسرع الأسواق نمواً في مجال الطيران الخاص، مدفوعة بتركز عدد كبير من الأثرياء والعملاء من الشركات الذين يقدرون التميز وتجارب السفر السلسة.
"تعد دبي، على وجه الخصوص، مركزاً مثالياً بالنسبة لنا نظراً لموقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا، مما يجعلها بوابة مركزية للسفر بغرض العمل والترفيه الفاخر. مع إنطلاقتنا، يمكن للعملاء توقع خدمة لا مثيل لها، والوصول إلى أحدث الطائرات، وتجارب تأجير مصممة خصيصاً لتلبية الاحتياجات المحددة للأفراد ذوي الثروات العالية، والمسافرين من كبار الشخصيات، والشركات."
التحدث عن الاتصال
قل وداعاً لشبكات (واي فاي ) Wi-Fi المتقطعة عند ركوب طائرة (بومباردييه غلوبال إكسبريس) Bombardier Global Express. فقد دخلت الشركة في شراكة مع شركة (سبيس إكس) SpaceX التابعة لإيلون ماسك لتقديم خدمة الإنترنت (ستار لينك) Starlink على هذه الرحلات. ويضيف: "توفر هذه التقنية المتطورة اتصالاً فائق السرعة وعالي الجودة بالإنترنت أثناء الرحلات الجوية، مما يضمن خيارات اتصال وترفيه سلسة للركاب، حتى على ارتفاعات عالية وبسعر أكثر تنافسية. وهذا يجعل من الممكن للعملاء البقاء على اتصال أو متابعة الأعمال أو الاستمتاع بالبث المباشر أثناء رحلاتهم".
يعد نظام (ستار لينك) Starlink بسرعات تنزيل تتراوح من 40 إلى 220 ميجابت في الثانية وسرعات تحميل تتراوح من 8 إلى 25 ميجابت في الثانية، مع زمن انتقال أقل من 99 مللي ثانية. هذه الخطوة تمثل تحسناً كبيراً في تجربة السفر الجوي، مما يسمح للركاب بالاستفادة من الإنترنت كما لو كانوا في منازلهم أو مكاتبهم.
وبحسب شركة الاستشارات (كرايتف زون) Creative Zone، فإن سوق الطائرات الخاصة في الشرق الأوسط تبلغ قيمته 566 مليون دولار، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 943 مليون دولار بحلول عام 2029. وتظل شركة (أوبول جيتس) Opul Jets واحدة من الشركات الرائدة في هذا القطاع.
ويضم أسطول الشركة طائرات بومباردييه متوسطة الحجم، ومتوسطة الحجم للغاية، وطويلة المدى للغاية.
ما هي الفائدة التي سيجنيها المسافر؟
من ناحية أخرى، إذا كنت تخطط للقيام بهذه الرحلة الفاخرة، فسوف تحظى بتجربة فريدة. يوضح أكيرمان: "نحن نقدم تجربة طيران فاخرة شاملة. فمنذ لحظة حجز الرحلة، يمكن لخدمة الكونسيرج (مساعد الضيوف) لدينا على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إدارة كل التفاصيل، من النقل البري السلس إلى تناول الطعام والترفيه المخصص أثناء الرحلة".
السفر المستدام
قد يكون للسفر تأثير سلبي على البيئة، لكن شركة أوبول جيتس عازمة على عدم السماح لذلك بالتسبب في الاضطرابات. ويقول: "الاستدامة جزء أساسي من فلسفتنا التشغيلية. تستكشف أوبول جيتس بنشاط طرقاً لتقليل تأثيرنا البيئي، من خلال تحسين مسارات الرحلات الجوية إلى تقليل استهلاك الوقود إلى التفكير في طائرات أكثر كفاءة في استهلاك الوقود لأسطولنا. بالإضافة إلى ذلك، نتبنى استخدام وقود الطيران المستدام (SAF) حيثما يتوفر. نحن ملتزمون أيضاً بتعويض انبعاثات الكربون من خلال حاسبة الكربون الخاصة بنا وبرامج التعويض، مما يضمن لعملائنا الاستمتاع بالسفر الفاخر مع بصمة بيئية منخفضة".
تظهر هذه التصريحات التزام الشركة بالممارسات المستدامة في صناعة الطيران، مما يعكس الوعي البيئي المتزايد في هذا القطاع.
إذن ما هو سعر هذه الطائرة؟
إن الإجابة على هذا السؤال تتطلب القليل من التفكير. يقول: "إن تسعير الرحلات الجوية مع شركة أوبول جيتس مخصص للغاية، حيث يعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك نوع الطائرة المختارة، ومدة الرحلة، ومواقع المغادرة والوصول، وأي خدمات إضافية مطلوبة. كما نقدم باقات مخصصة، لذا سواء كانت رحلة لمرة واحدة أو سلسلة من الرحلات المستأجرة، فإننا نعمل مع عملائنا لإنشاء هيكل تسعير يناسب احتياجاتهم في السفر".
أداة للاسترخاء
وما هي المزايا التي تحصل عليها؟ وفقاً لصفحة المنشور على إنستغرام، من خلال السفر بهذه الطائرة، ستتاح لك فرصة الحصول على مجموعة سفر حصرية، تم تصميمها بالشراكة مع جو مالون لندن. تتضمن هذه المجموعة حقيبة سفر ومرطب لليدين وغسولاً للجسم واليدين ورائحة ومرطباً للشفاه.
هل هناك إمكانية للحصول على تذاكر أرخص؟
ربما. عندما تكمل الطائرة المستأجرة رحلة ذهاب فقط وتطير إلى القاعدة الرئيسية (أو مطار آخر)، عادة ما تكون فارغة. خلال هذه الرحلة "الفارغة"، يمكنك الحصول على أسعار أفضل. للحجز أو الاستفسار عن هذه العروض، اتصل بالشركة على sales@opuljets.com أو اتصل على +44 7579 838728.