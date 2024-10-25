"دبي"اسم لأحدث طائرة هولندية بوينج 747-400

وكما ذكرت صحيفة "خليج تايمز"، فقد ألقى سمو الشيخ أحمد بن سعيد كلمة بهذه المناسبة، عبّر فيها عن فخره واعتزازه بهذا التكريم الاستثنائي، قائلاً: "يا له من شرفٍ عظيم أن تحمل طائرة بهذه الأهمية اسم مدينتنا!" وختم كلمته بابتسامة عريضة، مُضيفاً: "من يدري، لعلّنا يوماً ما، عندما تصبح طيران الإمارات بحجم الخطوط الجوية الملكية الهولندية، نُبادلهم هذه اللفتة الكريمة، ونُسمّي إحدى طائراتنا باسم مدينة أمستردام".