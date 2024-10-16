تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والطيار الواحد في قمرة القيادة

وأضاف "أعتقد أنه في المستقبل قد يكون لدينا طيار واحد فقط بدلاً من طيارين. إنه احتمال وارد؛ كل ما نحتاجه هو إدارة هذا الأمر والتعامل معه وفقًا لقواعد صارمة. سيتعين تغيير البروتوكولات ويجب أن يكون هناك المزيد من التكرار الفني لمتابعة ومراقبة الطائرات في الجو وعلى الأرض".