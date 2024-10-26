تعليق رحلات جوية في الإمارات وسط توترات الشرق الأوسط

تم تعليق أو تحويل عدد من الرحلات الجوية الإماراتية، السبت، وسط الاضطرابات في المنطقة.

وأكد متحدث باسم شركة فلاي دبي، أن رحلات الشركة إلى الأردن وإيران والعراق وإسرائيل ألغيت اليوم السبت وتم تحويل بعض الرحلات الجوية، لصحيفة خليج تايمز.

يأتي ذلك بعدما قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في ساعة مبكرة من صباح السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.

وفي بيان، قال المتحدث باسم فلاي دبي: "سنواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك".

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