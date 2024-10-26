تعليق رحلات جوية في الإمارات وسط توترات الشرق الأوسط
تم تعليق أو تحويل عدد من الرحلات الجوية الإماراتية، السبت، وسط الاضطرابات في المنطقة.
وأكد متحدث باسم شركة فلاي دبي، أن رحلات الشركة إلى الأردن وإيران والعراق وإسرائيل ألغيت اليوم السبت وتم تحويل بعض الرحلات الجوية، لصحيفة خليج تايمز.
يأتي ذلك بعدما قالت إسرائيل إنها ضربت مواقع عسكرية في إيران في ساعة مبكرة من صباح السبت ردا على هجمات طهران على إسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي بيان، قال المتحدث باسم فلاي دبي: "سنواصل مراقبة الوضع في المنطقة عن كثب وتعديل جدول رحلاتنا وفقًا لذلك".
تُنصح العملاء بالاتصال بمركز اتصال فلاي دبي في دبي على الرقم (+971) 600 54 44 45، أو متجر فلاي دبي للسفر، أو وكلاء السفر المعنيين للحصول على خيارات إعادة الحجز أو استرداد الأموال.
تم تغيير مسار رحلات الاتحاد
كما أعلنت شركة الاتحاد للطيران، ومقرها أبوظبي، عن إعادة توجيه عدد من رحلاتها يوم السبت "استجابة للقيود المفروضة على المجال الجوي في أجزاء من الشرق الأوسط".
وقال متحدث باسم شركة الطيران لصحيفة خليج تايمز : "من المرجح أن يتسبب هذا في بعض الاضطراب والتأخير لعدد من الرحلات الجوية خلال الـ 48 ساعة القادمة"، مضيفًا: "السلامة هي دائمًا أولويتنا القصوى، ولن نقوم أبدًا بتشغيل رحلة ما لم يكن ذلك آمنًا".
وحثت الشركة العملاء على التحقق من حالة رحلاتهم على موقعها الإلكتروني etihad.com. وأضاف المتحدث باسم الشركة: "هذا وضع متطور، وتراقب شركة الطيران باستمرار مستجدات الأمن والمجال الجوي".
يمكن للمسافرين الراغبين في تغيير ترتيبات سفرهم التواصل مع مركز الاتصال التابع للاتحاد للطيران على الرقم (+971) 600 555 666، أو وكلاء السفر.
تعليق رحلات طيران الإمارات
وفي الوقت نفسه، أعلنت طيران الإمارات عن إلغاء الرحلات من وإلى بغداد وإيران (طهران) حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول. ولن يُسمح للعملاء العابرين عبر دبي على متن رحلات طيران الإمارات الذين ستكون وجهتهم النهائية بغداد وطهران بالسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى 30 أكتوبر/تشرين الأول.
وتظل رحلات طيران الإمارات من وإلى بيروت ملغاة حتى 31 أكتوبر، ولن يتم قبول الركاب الترانزيت عبر دبي الذين تكون وجهتهم النهائية بيروت للسفر إلى نقطة انطلاقهم حتى إشعار آخر.