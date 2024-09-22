تعليق دخول الصالات في المطارات الهندية يسبب اضطرابات واسعة

أصدرت شركة أداني إيربورت هولدينجز المحدودة (AAHL)، التي تدير العديد من المطارات الرئيسية في الهند، بيانًا تناول الموقف. وقال متحدث باسم الشركة : "لقد عانى الركاب في المطارات في جميع أنحاء الهند من انقطاعات في الوصول إلى الصالات. ويرجع هذا إلى التعليق غير المتوقع للخدمات من قبل شركة دريمفولكس سيرفيسز المحدودة، وهي شركة تقدم خدمات الوصول إلى الصالات بالشراكة مع العديد من البنوك، في انتهاك لاتفاقيات الخدمة مع المطارات المتضررة".