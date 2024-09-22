تعليق دخول الصالات في المطارات الهندية يسبب اضطرابات واسعة
أعلن المتحدث باسم شركة مطار أداني القابضة المحدودة اليوم الأحد 22 سبتمبر أن المطارات في جميع أنحاء الهند تشهد اضطرابات واسعة النطاق في الوصول إلى الصالات بسبب تعليق الخدمات التي تقدمها شركة "دريم فولكس للخدمات المحدودة"، وهي شركة رئيسية تقدم خدمات الوصول إلى الصالات.
وأوقفت شركة دريم فولكس، التي تتعاون مع العديد من البنوك لتقديم إمكانية الوصول إلى الصالات المميزة، عملياتها في المطارات الرئيسية في الهند، مما تسبب في إزعاج للركاب.
أصدرت شركة أداني إيربورت هولدينجز المحدودة (AAHL)، التي تدير العديد من المطارات الرئيسية في الهند، بيانًا تناول الموقف. وقال متحدث باسم الشركة : "لقد عانى الركاب في المطارات في جميع أنحاء الهند من انقطاعات في الوصول إلى الصالات. ويرجع هذا إلى التعليق غير المتوقع للخدمات من قبل شركة دريمفولكس سيرفيسز المحدودة، وهي شركة تقدم خدمات الوصول إلى الصالات بالشراكة مع العديد من البنوك، في انتهاك لاتفاقيات الخدمة مع المطارات المتضررة".
وأوضحت شركة AAHL أنها تعمل مع البنوك المعنية لاستعادة إمكانية الوصول إلى الصالات بسرعة. كما ذكرت شركة AAHL أنه على الرغم من طلباتها، لم تستأنف Dreamfolks خدماتها بعد. وردًا على ذلك، نفذت المطارات التي تديرها شركة أداني Adani تدابير تسمح للصالات بقبول بطاقات الخصم والائتمان الرئيسية من مقدمي خدمات الوصول الآخرين، مما يضمن استمرار الركاب في الوصول إلى الصالات.
وأضاف المتحدث "نحن ملتزمون بتقديم الدعم الكامل للمسافرين خلال هذه الفترة".
وفي الوقت الذي تعمل فيه AAHL على حل الوضع، يتم حث المسافرين المتضررين على التحقق من أهليتهم مع مقدمي خدمات الوصول إلى الصالات البديلة في المطارات التي تديرها شركة أداني Adani.